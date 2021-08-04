AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.

AÖF 2021 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. En fazla 5 ders seçimi yapan adaylar sınavları gündemlerine aldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığı ifade edildi.