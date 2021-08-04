Ağustos ayının ilk haftasında AÖF yaz okulu sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar sınavların online olup olmayacağını sorguluyor. Mezun olmak isteyen, alttan dersi olan ve üstten ders alma hesapları yapan adaylar için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.
Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. En fazla 5 ders seçimi yapan adaylar sınavları gündemlerine aldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021
Yaz Okulu Sınavı
04 Eylül 2021