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Giriş Tarihi: 5.8.2021 01:03

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınav tarihleri araştırması yapıyor. Yaz okulu kayıtları 5-9 Temmuz tarihleri arasında tamamlanırken sınav tarihi de belli oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle daha önceki sınavlarını online olan öğrenciler yaz okulu sınavlarının da online olup olmayacağını sorguluyor. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi ve tüm bilgiler…

Ağustos ayının ilk haftasında AÖF yaz okulu sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar sınavların online olup olmayacağını sorguluyor. Mezun olmak isteyen, alttan dersi olan ve üstten ders alma hesapları yapan adaylar için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.

AÖF 2021 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. En fazla 5 ders seçimi yapan adaylar sınavları gündemlerine aldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığı ifade edildi.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

16-17-18 Ocak 2021

23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

10-11-12 Nisan 2021

17-18-19 Nisan 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021

Yaz Okulu Sınavı

04 Eylül 2021

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi
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