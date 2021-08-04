AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021: MEB AÖL sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi üzerinden eğitim alan öğrencilerin gündeminde AÖL ek sınav tarihleri bulunuyor. Ağustos ayında başlayan kayıtların online sistem üzerinden yapılabileceği bilinirken öte yandan sınavların da internet ortamından gerçekleştirileceği biliniyor. Peki AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021 ve MEB AÖL sınav tarihleri
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.