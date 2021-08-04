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Giriş Tarihi: 5.8.2021 01:35

AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021: MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021: MEB AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi sınavları ile ilgili olarak AÖL ek sınav tarihleri merak ediliyor. Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri Ağustos ayında yapılacak olup, sınav tarihi de duyuruldu. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir. Peki AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021 ve MEB AÖL sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi üzerinden eğitim alan öğrencilerin gündeminde AÖL ek sınav tarihleri bulunuyor. Ağustos ayında başlayan kayıtların online sistem üzerinden yapılabileceği bilinirken öte yandan sınavların da internet ortamından gerçekleştirileceği biliniyor. Peki AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021 ve MEB AÖL sınav tarihleri

EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

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AÖL ek sınav ve kayıt yenileme işlemleri 2021: MEB AÖL sınav tarihleri
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