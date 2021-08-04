Atıl okul sosyal tesis oldu

ZAMANLA yıpranarak kullanılamaz hale gelen Kocaeli
'nin Kandıra İlçesi
Seyitaliler Mahallesi'ndeki 57 yıllık ilkokul, vatandaşın talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi
'nce sosyal tesise dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. 125 metrekare kapalı alanda kurulan ve açık alanı da bulunan Seyitaliler Köy Konağı'nda çeşitli kültürel etkinlikler yapılabilecek. Kadınlar çeşitli kurs ve toplantılar düzenleyebilecek, gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca nişan ve düğün gibi organizasyonlar da yapılabilecek. Eski okulun 1969 mezunlarından 67 yaşındaki Salim Akıncı
, okula çamurlu yollardan yürüyerek gittiğini, çok anılarının olduğunu söyledi. Okulun zamanla yıprandığı ve viraneye dönüştüğünü anlatan Akıncı, "Okulu böyle yenilenmiş görünce çok duygulandım, çok sevindim. Geçmişte öğrenci olarak geldiğimiz bina şimdi mahalle halkına hizmet için kullanılacak" diye konuştu. 1972 mezunu olan 61 yaşındaki İsmail Birdane
de her gün bir 1-2 kilometre yolu yürüyerek okula gittiklerini belirterek, "O zamanlar elektrik yoktu. Sınıfta soba yakılıyordu. Odunu, kömürü kendimiz getiriyorduk. Su yok, pınardan kovalarla su taşıyorduk. Zor günlerdi. 1990'lı yıllarda ilköğretime dönüştürülünce okul da kapandı. Okulun yeni halini görünce çok duygulandım" dedi.