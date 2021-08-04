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Giriş Tarihi: 4.8.2021 17:05

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Bir fikri ya da nasihati gerek mecazi söylemlerle gerekse doğadan alıntılamalarla ifade eden vecizelere atasözü denir. Yıllarca söylenegelen, genelde anonim olan bu atasözleri arasında ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı ve hikayesi de merak ediliyor. “Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?” sorusu TDK açıklaması ile yanıt buluyor. İşte bu deyimin anlamı ve cümle içinde kullanım örnekleri

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Ayağını yorganına göre uzat atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "ayağını yorganına göre uzat" atasözünün anlamı; "Giderini gelirine uydur ki harcamaların gelirini aşmasın" şeklindedir. Toplumumuzdaki maddi nasihatlerden biridir. Kişinin hesabını bilmeden gereksiz yerlere masraf yapması halinde günü geldiğinde parasız kalabileceği anlamına gelir. Ayrıca bütçesini aşacak harcamalara girişmenin de uygun olmayacağı manasını taşır.

AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT NE DEMEK?

Mecaz anlam taşıyan atasözlerinden biri de "ayağını yorganına göre uzat" şeklinde karşımıza çıkar. Nasıl ki, küçük bir yorganla yatan kişi ayağını çok uzatırsa ayakları açıkta kalır; maddi gelirinin üzerinde harcama yapan kişi de aynı böyle açıkta kalır. Bu nedenle söz konusu atasözü, hesabını bilmeden savurganlık yapan kişileri gelecekteki olası kötü günlere göre uyarmaktadır. Dolayısıyla kişi hesabını baştan bilmeli, kendisini zora sokacak harcamalardan kaçınmalıdır.

AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT BENZERİ ATASÖZLERİ

Boyundan büyük işlere kalkışma.

Az tamah çok ziyan (zarar) getirir. (Elindekiyle yetinmeyi bilmeyen çok zarara uğrar)

Kanaat gibi devlet olmaz.

AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT ÖRNEKLERİ

Madem borcun var o zaman ayağını yorganına göre uzat.

Ayağını yorganına göre uzatmazsan zararlı çıkarsın.

Ayağını yorganına göre uzatmayı bilmeyenler ay sonunu zor getirir.

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Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
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