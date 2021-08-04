Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözü, yalnız yapılması güç olan bir işin birlikte çok daha hızlı ve kolay biçimde yapılabileceği' anlamı taşır. Bir insanın tek başına yapabilecekleri sınırlıdır. İki kişinin kolayca halledebileceği bir iş, tek kişi için zorluk çıkarabilir. Dolayısıyla bu atasözü, kişinin tek başına üstlenemeyeceği yükleri almak yerine yardım istemesinin daha doğru olduğunu ifade etmekte, yardımlaşmayı tavsiye etmektedir.

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR NE DEMEK?

"Birlikten kuvvet doğar" anlamını karşılayan bu atasözü, bir kişinin gücünün yetemeyeceği işlerde birlik olmayı, iş yükünü paylaşarak yardımlaşmayı önermektedir.

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Yalnız taştan duvar olmaz

Az el aş kotarır, çok el iş kotarır

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR ÖRNEKLERİ

Örneğin büyük ve ağır bir eşyayı tek kişinin taşıması oldukça zordur. Ancak iki kişi bu eşyayı rahatça taşıyabilir. Bu durumda söz konusu deyim kullanılabilir.

Bir kişinin saatlerce uğraşacağı bir iş için iki kişinin çalışması bu süreyi daha aza çekecektir.

Bu atasözü vahşi doğadaki örnekleriyle sıkça karşımıza çıkmaktadır. Örneğin kurt gibi bir vahşi hayvan karşısında bir köpeğin hayatta kalma şansı yoktur. Ancak bir grup köpek, yalnız bir kurdun saldırısından kolayca kurtulabilir.