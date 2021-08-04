DGS sonuçları şu sıralar binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM takviminde yer alan tarihte açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları için Ağustos ayı işaret edilmişti. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi!
Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler DGS sonuçlarına çevrildi. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını sorguluyor. DGS sınav sonuçları 13.08.2021 tarihinde açıklanacak.
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.