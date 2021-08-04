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Giriş Tarihi: 4.8.2021 21:14

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi!

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında sınava giren öğrenciler DGS sonuçları açıklanma tarihine odaklandı. 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS sonuçları şu sıralar binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM takviminde yer alan tarihte açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları için Ağustos ayı işaret edilmişti. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi!

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler DGS sonuçlarına çevrildi. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını sorguluyor. DGS sınav sonuçları 13.08.2021 tarihinde açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS 2021 sınav sonuçlarına çevrildi!
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