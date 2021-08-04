Ev Alma Komşu Al Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "Ev alma komşu al atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Ev alma komşu al atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

EV ALMA KOMŞU AL TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "ev alma komşu al" atasözü, "Komşular evden daha önemlidir, komşular kötü ise, aldığın ev çok güzel de olsa, rahat edemezsin, onun için, ev alırken komşularını da araştır, evini ona göre al" anlamında söylenir. Ev her yerden alınabilir, kişinin maddi durumu el verdiği takdirde yaşanan bir sıkıntıda ev değiştirilebilir ya da onarılabilir. Ancak komşularla olan ilişkiler daha zor değişir. Dolayısıyla iyi komşular kişiye iyi bir evden daha çok fayda sağlar. Bir ev ne kadar güzel ve kullanışlı olursa olsun apartman ve mahalle sakinleri kişinin huzurunu bozacak kimselerse o evde mutlu olmak neredeyse imkansız bir hal alır. Bu atasözü bu maksatla kullanılmaktadır.

EV ALMA KOMŞU AL NE DEMEK?

Kişinin komşularından iyilik ya da kötülük gördüğü durumlarda kullanılan bu ifade, komşuluğun önemine vurgu yapmaktadır. Kişinin komşularıyla ilişkisi, içinde yaşadığı ev kadar mühimdir. Çünkü, komşusuyla husumeti olan bir kişinin evinde huzurlu olması çok zordur. Ya da eviyle ilgili sıkıntı yaşayan biri için o ev komşuları sayesinde yaşanılır hale gelebilir. Bu atasözü, toplumdaki dayanışmaya ve komşuluk kültürünün önemine vurgu yapmaktadır.

EV ALMA KOMŞU AL BENZERİ ATASÖZLERİ

Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

EV ALMA KOMŞU AL ÖRNEKLERİ

"Bu eve geçen yıl taşındık. Yan komşum çok iyi bir insan. Ev alma komşu al diye boşuna dememişler."

"Çok güzel bir evi vardı fakat komşuları hiç cana yakın değildi. Bu devirde ev almayacaksın komşu alacaksın."