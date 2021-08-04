KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM 2021 KPSS lisans sınav sonuçlarına çevrildi

KPSS sonuçları son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından merakla beklenen 2021 KPSS lisans soru kitapçığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Bu gelişme KPSS sonuçları için bekleyen adayları heyecanlandırırken, sonuçların açıklanma tarihi duyuruldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 KPSS lisans sonuçlarına çevrildi