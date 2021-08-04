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Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:36 Son Güncelleme: 4.8.2021 08:36

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 üniversite KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 üniversite KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili tarihleri araştırıyor. Bu yıl 5- 20 Ağustos tarihleri aralığında alınacak YKS tercihlerin tamamlanmasının ardından KYK başvuru tarihleri gündeme gelecek. Bu kapsamda; KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?

Üniversite eğitimi alan ve Yükseköğretim Kurumlarına yeni kayıt yaptırmaya hazırlanan öğrenciler için KYK yurt başvuru tarihlerini gündemde yer alıyor. Bu yıl üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Geride bıraktığımız yılda tercihler sona erdikten 12 sonra yerleştirme sonuçları ilan edilmişti. Peki KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.

KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2021-2022 KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının ağustos sonu ya da eylül başı gibi başlayacağı söylenebilir.

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KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 2022 üniversite KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman?
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