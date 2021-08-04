Öğrencileri aşı olmaya ikna edecek kampanyalar yapılacak

İstanbul Okan Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, pandeminin ekonomiye etkisini, eğitimde pandemi dönemini, üniversite, hastane ve turizm yatırımlarındaki son durumu üniversite kampüsünde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaştı.



İş yaşamına en yakın üniversite olduklarını söyleyen Okan, "İstanbul Okan Üniversitesi'nde bugün 20 bin öğrenci eğitim görüyor. 33 bin öğrencimizi iş hayatına uğurladık. İstanbul Okan Üniversitesi'nde 10 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, Konservatuvarı ve Lisansüstü Enstitüsünde 348 diploma programı bulunuyor" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİ AŞI OLMAYA İKNA EDECEK KAMPANYALAR YAPILACAK

Yeni eğitim öğretim döneminde toplumsal sorumluluk adına öğrencileri aşı olmaya ikna edecek kampanyalar yapacaklarını söyleyen Okan, şunları söyledi: "Bizim üniversitemiz dünya üniversitesi, yabancı öğrencilerimiz de var. Öğrencilerimizi korumamız lazım, bu yüzden onları ikna etmek istiyoruz. Bu konuda daha bilinçli davranmaları için bir bilinçlendirme kampanyası yapacağız." Aşı olmayanlar olan insanları da riske attığını ifade eden Halk Sağlığı Profesörü Mithat Kıyak, "Bunu kolluk kuvvetleriyle zorunlulukla yapmak değil de bilgilendirerek, ikna ederek yapmak önemli. Ama kapalı ortamlar için bir zorunluluk getirilmesi gerekir diye düşünüyoruz" dedi. İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak da, güçlü öğretim kadrosuna sahip olan bir vakıf üniversitesi olduklarını söyledi ve tüm öğrencilerin aşı olmasıyla önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde tam kadro eğitim vermek istediklerini dile getirdi.

KAMPÜSTE HER TÜRLÜ ZENGİN İMKÂN SUNULUYOR

Bir kampüs üniversitesi olarak her türlü imkanı öğrencilere sunduklarını ifade eden Okan, "Fakülte binalarında laboratuvar, simülasyon merkezi ve derslikler ile kütüphane ve diğer çalışma mekanları yer alıyor. Kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, Gastronomi Mutfağı'nın da dahil olduğu O'Mutfak restoran, kafeler, sinema ve oyun salonu, eğlence merkezi, süpermarket, kafeteryalar, kuaför, gölet, açık dinlenme mekanları, market, kitap satış reyonu, diğer hizmet birimleri öğrencilere konforlu bir öğrenme ortamı sağlıyor. 1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonu, 300 kişilik çok amaçlı salon, 4 katlı bir kütüphane, 2 katlı sergi salonu, 7 fuaye ve kokteyl alanlarından oluşan Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi öğrencileri sanat ve kültür etkinlikleri ile buluşturuyoruz" dedi.

3 HASTANE 1 POLİKLİNİKLE SAĞLIKTA GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE

Ayrıca sağlık sektöründe dört tane yatırımları olduğunu dile getiren Okan, "İstanbul Okan Üniversitesi, Tuzla ve Mecidiyeköy'deki Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastaneleri, Tuzla'daki İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Acıbadem'deki Polikliniği ile öğrencilerini kaliteli eğitimle buluşturuyor ve öğrencilerine kendi bünyesinde klinik eğitim ve öğretim görme olanağı sunuyor. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi arasında işbirliği anlaşması bulunuyor. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi'nin kurulması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ONLİNE EĞİTİMDE ÖDÜL ALAN TEK ÜNİVERSİTE

Uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten İstanbul Okan Üniversitesi Yöneticisi Işıl Okan Gülen, "Dünyanın önde gelen üniversitelerinde de tercih edilen Blackboard alt yapısını kullanıyoruz. Salgın sürecindeki online eğitim başarımızı uluslararası yarışmada aldığımız ödülle taçlandırdık. Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz önderliğinde sürdürdüğümüz online eğitim süreç yönetimi başarısı ile Değişim Lideri kategorisinde Blackboard Catalyst Ödülü'nü kazandık. 17 aday ülke ve 130 adayın yarıştığı yarışmada Türkiye'den ödüle layık görülen tek üniversite olduk" şeklinde konuştu.