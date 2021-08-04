Üniversite hayalleri suya düştü

Giriş Tarihi: 4.8.2021

YKS’ye giren adayların yüzde 32’si barajın altında kaldığı için tercih yapamayacak. 800 bine yakın genç bu yıl üniversite hayallerine veda etti. Eğitimciler barajın 170’e çekilmesini talep ediyor