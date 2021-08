Üniversite hayalleri suya düştü

Pandemi gölgesinde yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soruları bu yıl adayları oldukça zorladı. Tercihler yarın başlayacak. Ancak bu yıl binlerce aday baraj altında kaldı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 'nde (TYT) 2 milyon 416 bin 745 adayın sınavı geçerli sayıldı. Bu adaylardan 1 milyon 627 bin 539'u 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilmek için geçerli olan 150 puan barajını geçti. 789 bin 209 aday ise barajı geçemediği için tercih yapamayacak ve üniversite hayallerine bu yıl veda edecek. Öte yandan 180 barajını geçerek 4 yıllık bir lisans programını tercih etmeye hak kazanan öğrenci sayısı yalnızca 650 bin civarında. Bu durum başta vakıf üniversiteleri olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının boş kalması anlamına geliyor. Eğitimciler ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da baraj puanının 180'den 170'e düşürülmesi gerektiğini, aksi takdirde geçen yıl yüzde 90'lara varan üniversitelerdeki doluluk oranlarının yüzde 70'lere düşeceğini söylüyor. Puan türlerine göre tercih yapabilecek aday sayıları dramatik bir biçimde düştü. SAYISAL (SAY) puan türünde 2020'de 685 bin olan aday sayısı 2021'de 390 bine geriledi. Yani tercih yapabilecek aday sayısında tam 295 bin kişilik azalış var. EŞİT AĞIRLIK (EA) puan türündeki azalış tam 401 bin kişi. SÖZEL (SÖZ) puan türünde de 254 bin kişilik azalış var. Lisans tercihi yapacak adayların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32 ile yüzde 44 oranında azaldı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt bu tabloyu şöyle yorumladı: 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için geçerli olan 180 puan barajı düşürülmezse vakıf ve devlet üniversitelerinin çok sayıda bölümünün boş kalacağını söylemek kehanet değil, bir gerçekliktir. 2020'de pandemiden dolayı baraj 170'e indirildiyse 2021'de de aynı şey yapılmalı ve baraj 170'e düşürülmeli. Baraj puanları düşürülürse adayların puanları yeniden hesaplanacak. Bu durumda öğrencilerin başarı sıraları da değişecek. Çünkü puanlara Ortaöğretim Başarı Puanı OBP ) eklenecek. Bu durumda da örneğin TYT'de 178 puan almış bir öğrenci, OBP eklenmesiyle yerleştirme puanı 180 olan öğrencinin de önüne geçebilir. Barajların düşürülüp düşürülmemesi kararını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verecek.Peki barajlar düşürülmezse, mevcut durumda tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? 2021 YKS tercihlerinde biraz daha farklı bir strateji izlemek gerekecek. Yeşilyurt "Bunun en büyük nedeni yukarıda da belirttiğimiz gibi 180 puan barajını geçen aday sayılarındaki dramatik düşüş ve bu yıl adaylara geçen yıla göre çok daha iyi başarı sıralamalarının gelmesi. Öğrenciler tercih yapacak aday sayısındaki azlığı lehlerine kullanabilirler. Geçmiş yıllarda genellikle başarı sırasının yüzde 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlanmasını ve yüzde 100'ün de altına kadar inilmesini öneriyorduk. Bu yıl yapılması gereken ise her puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin, 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin de altına inmesini söylemeliyiz. Her puan türü için geçerli bir strateji bu şekilde olmalı" dedi.