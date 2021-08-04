Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2021 ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

YKS tercih süresinin uzatılmasının ardından üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Üniversite sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra heyecanla tercihleri beklemeye devam ediyor. Herhangi bir üniversitede istediği alanda eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. İşte, ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi