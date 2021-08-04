Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2021 ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

YKS tercih süresinin uzatılmasının ardından üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Üniversite sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra heyecanla tercihleri beklemeye devam ediyor. Herhangi bir üniversitede istediği alanda eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. İşte, ÖSYM YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
2021 YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI... YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması şu şekilde;
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
|Program Kodu
|Program Adı
|Puan Türü
|Genel Kont.
|Genel Yerl.
|En Küçük Puan
|En Büyük Puan
|OB Kont.
|OB Yer.
|OBK En Küçük Puan
|OBK En Büyük Puan
|200150361
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu)
|TYT
|5
|5
|381,17173
|440,08834
|---
|---
|---
|---
|200150352
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|221,33361
|351,06405
|---
|---
|---
|---
|200150758
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|3
|3
|317,00025
|328,96551
|---
|---
|---
|---
|200150767
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|212,35986
|277,79740
|---
|---
|---
|---
|200150652
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|5
|5
|326,84287
|375,41577
|---
|---
|---
|---
|200150661
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|226,94834
|292,41650
|---
|---
|---
|---
|200190038
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|3
|313,73746
|316,64944
|---
|---
|---
|---
|200190039
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|208,55541
|283,17753
|---
|---
|---
|---
|200150679
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|6
|6
|320,13835
|356,53196
|---
|---
|---
|---
|200150688
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|34
|232,75390
|261,14082
|---
|---
|---
|---
|200150025
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|380,80622
|422,92510
|---
|---
|---
|---
|200150255
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|270,14774
|373,87254
|---
|---
|---
|---
|200150404
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|5
|341,80096
|371,37151
|---
|---
|---
|---
|200150397
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|254,24193
|285,41278
|---
|---
|---
|---
|200150185
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu)
|TYT
|5
|5
|301,97749
|322,95506
|---
|---
|---
|---
|200150334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|220,68093
|261,00519
|---
|---
|---
|---
|200150201
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu)
|TYT
|5
|5
|299,02359
|333,24432
|---
|---
|---
|---
|200150343
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|24
|186,37810
|265,37857
|---
|---
|---
|---
|200190058
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|331,80657
|377,69180
|---
|---
|---
|---
|200190059
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|241,89410
|298,50624
|---
|---
|---
|---
|200150167
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|7
|7
|360,37229
|406,09041
|---
|---
|---
|---
|200150264
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|276,03787
|310,38816
|---
|---
|---
|---
|200150501
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
|TYT
|7
|7
|341,46900
|399,87297
|---
|---
|---
|---
|200150494
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|261,49494
|285,85234
|---
|---
|---
|---
|200150697
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu)
|TYT
|5
|5
|328,21053
|336,81732
|---
|---
|---
|---
|200150704
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|221,89182
|282,06724
|---
|---
|---
|---
|200150713
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|7
|334,05884
|492,91272
|---
|---
|---
|---
|200150722
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)