YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih sonuçları (üniversite yerleştirme sonuçları) açıklanma tarihi ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) sonuçlarının açıklanması sonrasında, sınava giren çok sayıda üniversite adayı aldıkları puan ve Türkiye sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlamaya başladı. Bu bilgiler ışığında üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihine erişmek isteyerek "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
2021 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR - BİTİYOR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri bugün (5 Ağustos) başlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak. YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.
ODTÜ URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine, adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemelerinin çok yararlı olduğunu belirtti.
Dünyanın ilk ülke içi üniversite sıralamasının 1983'te ABD'de "US News and World Report" isimli kurum tarafından yapıldığını hatırlatan Akbulut, ABD'de üniversite adaylarının ve ailelerinin ülke içi sıralamaya göre tercih yapmaya özen gösterdiğini kaydetti.
Her yıl milyonlarca adayın, üniversitelerin sıralamalardaki son durumunu görerek tercihine karar verdiğini belirten Akbulut, yapılan incelemelerin ABD'de bir önceki yıla göre sadece birkaç sıra yükselen üniversiteleri tercih edenlerin sayısında önemli artış olduğunu gösterdiğini aktardı.