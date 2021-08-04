YKS tercihleri 20 Ağustos’a uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Başkan Erdoğan, "Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadesini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."