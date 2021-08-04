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Giriş Tarihi: 4.8.2021

YKS tercihleri 20 Ağustos’a uzatıldı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
YKS tercihleri 20 Ağustos’a uzatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Başkan Erdoğan, "Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadesini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."
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YKS tercihleri 20 Ağustos’a uzatıldı
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