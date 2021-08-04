YKS tercihleri başladı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı?

YKS sonuçlarının ardından en heyecanlı maraton başlıyor. Üniversite tercih işlemleri, 5 Ağustos itibarı ile alınmaya başlanacak. Daha önce 13 Ağustos'ta sona ereceğ bildirilen YKS tercihleri, yangın ve sel felaketleri sebebi ile 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu gelişmenin ardından YKS tercihleri uzatıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite tercihlerinin 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacağını bildirdi.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 5 Ağustos itibarı ile yapılacak. Adaylar, 05 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. YKS tercihleri saat kaçta başlayacak konusuna ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILMALI? | YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS tercihleri nasıl yapılır ve kaç tercih hakkı var gibi sorular ise ÖSYM tercih kılavuzu ile netlik kazandı. ÖSYM'nin paylaştığı kılavuzda, YKS tercihleri nasıl yapılmalı, neye dikkat edilmeli ve kaç tercih hakkı var sorularına yanıt verildi. Peki, 2021 YKS üniversite tercihi nereden yapılır, nelere dikkat edilmeli ve toplam kaç tercih hakkı var?

İşte, ÖSYM AİS 2021 YKS tercih ekranı ve diğer detaylar;