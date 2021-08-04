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Giriş Tarihi: 4.8.2021 12:27

YKS tercihleri başladı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı?

YKS tercihleri başladı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı?

YKS tercihleri 2021 için beklenen tarih yaklaşıyor. Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos itibarı ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebi ile YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos'a kadar yapılacağını aktardı. Böylelikle, YKS tercih süreci uzatıldı mı sorusu yanıt buldu. Adaylar, heyecanlı bekleyişini sürdürürken YKS üniversite tercihi nasıl yapılır, neye dikkat edilmeli ve kaç tercih hakkı var gibi konulara da yanıt aramaya başladı. ÖSYM tercih kılavuzu yayınlanırken 2021 YKS tercihleri nasıl yapılmalı, ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek soruları netlik kazandı. İşte, ÖSYM AİS 2021 YKS tercih ekranı ve üniversite tercih kılavuzu

YKS sonuçlarının ardından en heyecanlı maraton başlıyor. Üniversite tercih işlemleri, 5 Ağustos itibarı ile alınmaya başlanacak. Daha önce 13 Ağustos'ta sona ereceğ bildirilen YKS tercihleri, yangın ve sel felaketleri sebebi ile 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu gelişmenin ardından YKS tercihleri uzatıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite tercihlerinin 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacağını bildirdi.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 5 Ağustos itibarı ile yapılacak. Adaylar, 05 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. YKS tercihleri saat kaçta başlayacak konusuna ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILMALI? | YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS tercihleri nasıl yapılır ve kaç tercih hakkı var gibi sorular ise ÖSYM tercih kılavuzu ile netlik kazandı. ÖSYM'nin paylaştığı kılavuzda, YKS tercihleri nasıl yapılmalı, neye dikkat edilmeli ve kaç tercih hakkı var sorularına yanıt verildi. Peki, 2021 YKS üniversite tercihi nereden yapılır, nelere dikkat edilmeli ve toplam kaç tercih hakkı var?

İşte, ÖSYM AİS 2021 YKS tercih ekranı ve diğer detaylar;

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YKS TERCİH İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

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YKS tercihleri başladı mı? ÖSYM AİS ile 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek ve süresi uzatıldı mı?
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