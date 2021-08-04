YKS tercih işlemleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen son duyuruya göre üniversite tercih süresi uzatıldı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılması ile birlikte tercih takvimi/tercih robotu adayların gündeminde yer almaya devam ederken binlerce kişi YKS tercihleri ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, en son 5-13 Ağustos olarak belirlenen üniversite tercih süresi belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2021 YKS tercihleri son tarih ne zaman?
Başkan Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması şu şekilde;
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 20 Ağustos'a kadar yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.