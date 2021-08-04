YKS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite tercih kılavuzu PDF görüntüle!

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.