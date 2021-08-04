YÖK Atlas YKS tercih robotu 2021 | YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YKS önlisans ve lisans tercih sihirbazı!

Üniversite tercihleri yaklaşırken 2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. 5 Ağustos itibarı ile başlayacak olan YKS tercih süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye ulaştıracak. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu, bu sene de adayların işlemlerini bir hayli kolaylaştıracak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2021 | TERCİH SİHİRBAZI

YÖK Atlas tercih robotu ile üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, burs oranları, eğitim türleri ve birçok detay kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

İşte, YÖK Atlas tercih robotu ve önlisans - lisan tercih sihirbazı ekranı;