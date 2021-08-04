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Giriş Tarihi: 4.8.2021

YÖK’ten sanal fuar hizmeti

YÖK’ten sanal fuar hizmeti
Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" dün başladı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov. tr" adresinden ulaşılabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, öğrencilerin program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduğunu belirtti. Özvar "YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sanal fuarda 200 yükseköğretim kurumu yer alacak. Okumak istediğiniz üniversiteyle ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" dedi.
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YÖK’ten sanal fuar hizmeti
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