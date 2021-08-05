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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:38

Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise açık kapı bırakmak deyimi yer almaktadır. Genellikle konunun yeniden ele alınabilmesine olanak tanımak gibi anlamlar barındıran açık kapı bırakmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile açık kapı bırakmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da açık kapı bırakmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse; son sözün henüz söylenmemesi, konunun ya da durumun yeniden ele alınması gibi anlamlar taşıyan açık kapı bırakmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AÇIK KAPI BIRAKMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Üzerinde görüşülen sorunda son ve kesin sözü söylemeyerek, konunun yeniden ele alınabilmesine olanak tanımak.

AÇIK KAPI BIRAKMAK DEYİMİNİN TDK ANLAMI

TDK'ya göre açık kapı bırakmak deyiminin iki anlamı var.

Anlamı: Bir mesele hakkında peşin hükümlü olmamak, kesin karar vermemek.

Anlamı: Geleceği düşünerek acele etmemek ve kesin yargılardan kaçınmak.

AÇIK KAPI BIRAKMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bazı durumlara ya da olaylara geri dönebilmek için ılımlı ve olumlu davranmak, hemen kestirip atmamak, tüm olasılıkları düşünmek gibi anlamlar barındırır.

AÇIK KAPI BIRAKMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O bana resmen açık kapı bıraktı.
  • En mantıklısı kestirip atmamak ve açık kapı bırakmak.
  • Açık kapı bırakarak istediğini elde etti.

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Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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