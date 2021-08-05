Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "ak akçe kara gün içindir atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Ak akçe kara gün içindir atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "ak akçe kara gün içindir" atasözünün açıklaması; "para, insanın sıkıntılı, dar zamanında gereklidir. Öyle zamanlarda elde avuçta ne varsa harcamaktan kaçınmamak gerekir" şeklindedir. Ancak zor zamanda bu parayı bulabilmek için, iyi günlerde kenara para koymak gerekmektedir. Dolayısıyla maddiyatla ilgili tüm atasözlerinde olduğu gibi savurganlık yapmamak, kötü günler için her daim kenara para koymak nasihati söz konusudur.

AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR NE DEMEK?

Hem din hem de kültür gereği toplumumuzda savurganlık hoş görülmez. Tutumlu olmak, elindekinin kıymetini bilmek ve yarını bugünden düşünerek hareket etmek tavsiye edilir. Dolayısıyla "ak akçe kara gün içindir" atasözünde; açgözlü olmamak, gelebilecek kötü günler için birikim yapmak nasihati vardır. Özetle bu söz, "İyi günde kenara koyulan paranın kötü güne hayrı olur" anlamı taşır.

AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR BENZERİ ATASÖZLERİ

Güvenme varlığa düşersin darlığa.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Ekmeden biçilmez.

AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR ÖRNEKLERİ

İki yıldır biriktirdiği para sayesinde ameliyat olabildi. Ne de olsa ak akçe kara gün içindir.

Dişinden tırnağından artırdığı paralarla bu işten kurtuldu. Ak akçe kara gün içindir diye boşuna dememişler.