Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "akan su yosun tutmaz" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "akan su yosun tutmaz atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

AKAN SU YOSUN TUTMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "akan su yosun tutmaz" atasözünün anlamı; "akan su sürekli akış durumunda olduğu için yosunlanma olmaz; bunun gibi, çalışan insan da tembelliğin kötülüklerine uğramaz" şeklindedir. Bu atasözüne göre, bir iş yapmaksızın olduğu yerde duran kişi yosun tutmuş misali hantallaşır, bildiği her şeyi unutur. Ancak çalışan kişi hem bildiklerine yenilerini ekler hem de yaptığı işte daha iyi olur. Tıpkı akan bir su gibi berrak ve parlak olur. Çalışmayan tembel insan, yosundan dibi görünmeyen durağan su misali parlaklığını yitirir.

AKAN SU YOSUN TUTMAZ NE DEMEK?

Akan su sürekli tazelendiği için bünyesindeki pislikleri ve atıkları denize ulaştırır. Böylece yatağı her daim temiz olur. Ancak suyunu denize dökecek imkanı olmayan kapalı havzalı su birikintileri bunları dışarı atamadığı için dibinde biriktirir. Dolayısıyla durgun suların dibinde yosun oluşur. İnsan beyni ve bedeni de tıpkı bu sular gibidir. İşlemediğinde yosun tutar ve kullanılmadıkça yıpranır. Ancak kullanılan bir zihin ve beden her daim diri kalacaktır. Akan su yosun tutmaz atasözü insanlar için çalışmayı teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.

AKAN SU YOSUN TUTMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Yuvarlanan taş yosun tutmaz

İşleyen demir pas tutmaz

İşleyen demir ışıldar

Çalışan saf, yatan akıllıdan iyidir (Çin atasözü)

AKAN SU YOSUN TUTMAZ ÖRNEKLERİ

Çalışmayı asla bırakma, akan su yosun tutmaz.

Spor yapmayı bırakırsan daha çok yorulursun, çünkü akan su yosun tutmaz.