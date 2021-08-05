Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Aksaray Üniversitesi taban puanları 2021 | Aksaray Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:51 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:51

Aksaray Üniversitesi taban puanları 2021 | Aksaray Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

Aksaray Üniversitesi taban puanları 2021 | Aksaray Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu noktada, Aksaray Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Aksaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Aksaray Üniversitesi sıralama ve taban puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Aksaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Aksaray Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80 494,73325 19.127
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 406,18472 93.711
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 393,49358 15.801
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 40 382,51037 117.907
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 378,60871 26.731
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 373,40759 31.669
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 352,74433 125.998
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 351,96076 127.866
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 347,30651 69.363
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 343,25829 32.213
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100 340,76265 172.997
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 60 306,04524 239.911
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 20 303,93228 244.904
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler SÖZ 120 297,41753 226.878
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 289,65731 281.540
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 289,21697 552.678
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 40 289,01069 283.378
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30 286,04395 291.768
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60 285,10370 294.436
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 283,41622 299.371
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 275,29197 341.273
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler (İÖ) (Ücretli) SÖZ 100 274,74482 344.405
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 270,11003 715.713
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 264,90194 766.675
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 40 264,22853 57.878
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 262,66274 370.645
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60 262,38721 493.587
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 50 262,17275 372.562
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 60 253,79216 477.237
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60 250,66328 499.165
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 249,23300 936.390
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80 246,87052 608.554
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60 246,81073 964.482
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) SAY 40 246,02596 445.074
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 20 245,36051 448.493
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoteknoloji SAY 50 240,80550 472.563
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60 238,44600 588.404
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 60 236,81252 1.083.585
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60 233,42948 1.124.917
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 30 231,79563 1.145.473
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25 231,29980 1.151.765
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 40 230,26942 1.164.781
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60 227,72224 785.318
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 225,92936 804.948
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 225,92862 1.221.382
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 50 225,30673 812.011
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 40 223,22421 836.028
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 30 221,95932 850.965
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 40 221,95780 1.274.304
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40 220,61683 1.292.288
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30 218,66851 889.439
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20 216,93340 908.653
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Teknolojisi TYT 30 213,57824 1.387.341
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik TYT 30 210,40314 1.431.106
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 20 207,54500 1.471.462
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60 206,91772 1.480.245
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55 204,40237 1.516.132
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma TYT 20 202,20999 1.547.667
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40 200,93820 1.566.119
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30 200,01901 1.579.183
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60 199,16839 1.591.187
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25 196,65521 1.625.566
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Güvenlik TYT 90 196,63421 1.625.829
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye TYT 50 194,60728 1.651.879
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 30 193,39732 1.666.087
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 20
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret TYT 40
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 45
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik TYT 25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Restorasyon TYT 55
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray Üniversitesi taban puanları 2021 | Aksaray Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA