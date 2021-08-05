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Haberler Eğitim Haberleri AÖF Üniversite taban puanları! 2021 AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tablosu
Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:58 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:58

AÖF Üniversite taban puanları! 2021 AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tablosu

AÖF Üniversite taban puanları! 2021 AÖF Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tablosu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonunda gözler bu kez üniversite taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili detaylara çevrildi. Açıköğretim üzerinden eğitimlerini sürdürmek isteyen vatandaşlar 2021 AÖF önlisans ve lisans taban puanları şeklinde araştırmalar da hız kazandı. Tercihlerin 5-13 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı biliniyor. Açıköğretim AÖF taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla beraber duyurulmuştu. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…

AÖF taban puanları YKS tercih dönemi öncesinde binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Anadolu Üniversitesi üzerinden üniversite eğitimlerini açıköğretimden sürdürmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda 2021 yılına ait AÖF önlisans ve lisans taban puanlarını merak ediyor. Adayların tercih yapabilmesi için baraj puanlarını geçmesi gerekiyor. KS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle…

AÖF TABAN PUANLARI 2021

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

AÇIK ÖĞRETİM KAÇ PUANLA GİRİLİR?

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 150 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almış olmak gerekiyor.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500+63
2750+69
2500+63
2000+50		 2563
2819
2563
2050		 639.694
630.867
549.000
493.805		 231,67387
247,25893
253,38959
234,30699
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 3000+75
3000+75
2500+63
2500+63		 2313
3075
2563
1805		 Dolmadı
820.768
716.000
Dolmadı		 Dolmadı
223,68743
236,94280
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 4000+100
4000+100
3000+75
4000+100		 2613
3846
3075
2699		 Dolmadı
Dolmadı
749.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
233,81726
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13
500+13
500+13
500+13		 513
513
513
513		 458.038
442.557
364.000
250.976		 267,86320
261,14935
262,14837
289,83908
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1750+44
1750+44
1500+38
2000+50		 1.794
1794
1538
765		 792.606
742.984
609.000
Dolmadı		 227,04681
227,50391
232,18138
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 300+8
500+13
1000+25
2000+50		 308
265
273
142		 857.188
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 221,43015
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İşletme (Açıköğretim) EA 700+18
1000+25
2000+50
9000+225		 718
637
562
271		 862.991
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 220,94685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15
800+20
1000+25
2000+50		 615
531
511
165		 876.273
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 219,80619
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İktisat (Açıköğretim) EA 200+5
400+10
1500+38
3000+75		 205
167
163
80		 913.829
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 216,44567
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Maliye (Açıköğretim) EA 300+8
500+13
2000+50
4000+100		 308
232
188
124		 926.605
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 215,15614
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25
1000+25
2000+50
4000+100		 1.025
932
911
710		 932.282
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 214,56011
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
1000+25
2000+50
6000+150		 923
828
821
1067		 941.249
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 213,54252
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 400+10
500+13
2000+50
5000+125		 410
321
312
444		 950.350
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 212,37175
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 800+20
1000+25
1000+25
2000+50		 820
794
541
234		 956.111
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 211,54958
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 200+5
400+10
750+19
1500+38		 205
82
78
33		 965.873
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 209,93255
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Felsefe (Açıköğretim) EA 250+7
400+10
750+19
1000+25		 257
135
106
80		 968.313
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 209,45413
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1500+38
1200+30
1000+25
1400+35		 1.538
1230
1025
598		 811.957
724.284
690.000
Dolmadı		 205,88329
236,31364
239,38514
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1300+33
1500+38
1000+25
 435
1201
1025
 Dolmadı
Dolmadı
813.000
 Dolmadı
Dolmadı
227,50588
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2000+50


 348


 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38


 1.538


 833.180


 223,47163
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1400+35
1250+32
2000+50
1500+38		 1.435
1282
1439
1538		 882.700
787.357
Dolmadı
525.779		 219,25314
221,05477
Dolmadı
214,68969
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İşletme (Açıköğretim) EA 200+5
500+13
1000+25
1000+25		 205
54
41
14		 944.884
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 213,09390
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 800+20
1000+25
1000+25
 820
612
633
 954.891
Dolmadı
Dolmadı
 211,73428
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8
500+13
1000+25
 308
145
73
 963.669
Dolmadı
Dolmadı
 210,33115
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8
400+10
1000+25
1500+38		 308
129
71
66		 966.729
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 209,76543
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20


 282


 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 1500+38


 167


 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800+20


 44


 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 1500+38


 127


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150+4
250+7
2000+50
 154
140
100
 524.372
Dolmadı
Dolmadı
 232,02332
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000+25
1000+25
1000+25
800+20		 1.025
1025
1025
775		 676.568
729.594
730.000
Dolmadı		 Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1400+35
1500+38
1400+35
1300+33		 1435
1538
1435
1038		 811.833
818.647
783.000
Dolmadı		 205,95903
224,05545
230,62265
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1400+35
1500+38
3000+75
 1.435
1538
1318
 624.721
590.062
Dolmadı
 244,93690
243,05403
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 100+3
250+7
2000+50
 103
198
79
 661.619
Dolmadı
Dolmadı
 240,60267
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
1000+25
1800+45		 308
308
313
271		 679.239
768.759
Dolmadı
Dolmadı		 238,62555
224,26003
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250+7
250+7
1000+25
1500+38		 257
257
228
91		 679.465
797.766
Dolmadı
Dolmadı		 238,60121
218,46372
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5
500+13

 205
192

 734.810
Dolmadı

 232,68347
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300+8
500+13

 308
259

 739.352
Dolmadı

 232,21434
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4
250+7
600+15
600+15		 154
120
62
39		 808.790
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8
500+13

 308
262

 808.935
Dolmadı

 225,58594
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4
250+7
500+13
500+13		 154
84
60
38		 915.838
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 216,25269
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20


 442


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800+20


 122


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 100+3
250+7
1500+38
 103
220
127
 638.778
Dolmadı
Dolmadı
 243,25433
Dolmadı
Dolmadı

AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2019 ve 2020 Yılı Taban Puanları ise Şöyle;

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Adalet (Açıköğretim) TYT 1700+43
2500+63		 1.743
2563		 270,38823
257,16335		 713.115
790.969
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1100+28
1500+38		 1.128
1538		 260,19612
234,46747		 814.983
1.078.225
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 200+5
400+10		 205
410		 249,15529
231,77213		 937.325
1.114.096
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1500+38
2000+50		 1.538
2050		 246,63060
232,31127		 966.587
1.106.903
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500+38
2250+57		 1.538
2307		 237,10454
222,52733		 1.079.928
1.244.081
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000+75
3500+88		 3.075
3588		 236,55198
235,45712		 1.086.706
1.065.180
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKiŞEHİR) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1300+33
1500+38		 1.333
1538		 232,10915
226,92599		 1.141.606
1.181.169

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 600+15
900+23		 615
923		 226,30871
216,76693		 1.216.371
1.325.400
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800+20
1100+28		 820
1128		 226,26751
220,84554		 1.216.930
1.268.127
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 500+13
800+20		 513
820		 225,14215
206,47602		 1.231.815
1.475.078
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500+13
 513
 219,89535
 1.302.143
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1800+45
2500+63		 1.845
2563		 219,14185
205,57027		 1.312.226
1.488.830
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200+30
1400+35		 1.230
1435		 218,45970
209,87319		 1.321.301
1.424.417
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 700+18
 718
 216,67079
 1.345.067
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Lojistik (Açıköğretim) TYT 900+23
1000+25		 923
1025		 215,63043
210,62148		 1.359.269
1.413.408
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400+10
600+15		 410
615		 214,35626
199,20960		 1.376.723
1.585.832
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1700+43
1750+44		 1.743
1794		 213,03677
203,27446		 1.394.628
1.523.974
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
513		 212,69362
202,07085		 1.399.435
1.542.505
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500+38
1800+45		 1.538
1845		 211,44784
207,95848		 1.416.602
1.452.719
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 1000+25
1200+30		 1.025
1230		 208,85638
204,51168		 1.452.844
1.504.893
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 500+13
700+18		 513
718		 208,61597
200,74610		 1.456.223
1.562.807
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1500+38
2000+50		 1.538
2050		 208,23023
200,49951		 1.461.724
1.566.433
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1500+38
2100+53		 1.538
2153		 207,38542
192,71920		 1.473.680
1.676.904
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200+5
275+7		 205
282		 207,36526
185,71647		 1.473.918
1.735.443
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 700+18
800+20		 718
820		 206,34253
202,51603		 1.488.383
1.535.663
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
513		 206,30312
199,08377		 1.488.971
1.587.826
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600+15
750+19		 615
769		 206,05606
199,92252		 1.492.472
1.575.080
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
513		 205,80514
193,10211		 1.496.159
1.672.322
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
513		 205,24736
200,66004		 1.504.155
1.564.078
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000+25
1300+33		 1.025
1333		 203,30575
195,29523		 1.531.877
1.643.284
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300+8
300+8		 308
308		 202,55029
196,43681		 1.542.769
1.627.085
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 6000+150
8500+213		 6.150
8713		 201,49896
190,77548		 1.558.086
1.698.658
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2500+63
3700+93		 2.563
3793		 199,36017
191,25371		 1.588.477
1.693.640
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1000+25
2000+50		 1.025
1075		 197,75838
 1.610.598
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 500+13
600+15		 513
615		 197,63103
188,19302		 1.612.363
1.721.197
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000+25
1000+25		 1.025
1025		 194,54157
186,67372		 1.652.586
1.730.888
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400+85
5750+144		 3.485
4131		 194,37938
 1.654.459
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1800+45
2000+50		 1.845
2031		 191,30822
 1.688.080
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1500+38
1750+44		 1.538
1688		 188,88160
 1.708.594
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İlahiyat (Açıköğretim)
(Önlisans)		 TYT 15000+375
18000+450		 13.981
14181		 Dolmadı
 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Adalet (Açıköğretim) TYT 2000+50
2000+50		 2.050
2050		 230,60170
226,66695		 1.160.534
1.184.743
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 1000+25
 1.025
 219,46244
 1.307.878
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1500+38
1500+38		 1.538
1538		 217,37003
205,85802		 1.335.671
1.484.435
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) TYT 700+18
900+23		 718
923		 209,53789
199,04440		 1.443.194
1.588.391
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2800+70
3250+82		 2.870
2786		 208,78855
 1.453.760
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 5000+125
4000+100		 5.125
4100		 207,60088
210,73328		 1.470.663
1.411.808
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500+13
 513
 203,50886
 1.528.869
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 3500+88
4000+100		 3.588
4100		 198,60041
189,04252		 1.598.974
1.714.614
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 300+8
 308
 198,20005
 1.604.549
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 200+5
500+13		 205
236		 197,71336
 1.611.226
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1400+35
1750+44		 1.435
1321		 195,48633
 1.640.857
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 250+7
500+13		 257
205		 194,55539
 1.652.420
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 200+5
500+13		 205
145		 194,26157
 1.655.918
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 700+18
1000+25		 718
714		 194,03486
 1.658.627
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
460		 192,94121
 1.671.151
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600+15
800+20		 615
489		 191,70430
 1.684.223
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Lojistik (Açıköğretim) TYT 750+19
750+19		 769
627		 191,20157
 1.689.117
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2500+63
2000+50		 2.563
2046		 190,59246
 1.694.843
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
318		 190,15092
 1.698.686
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 300+8
1000+25		 308
324		 189,55412
 1.703.526
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 350+9
500+13		 359
233		 189,40207
 1.704.716
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 250+7
500+13		 257
203		 188,70393
 1.709.850
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 600+15
3000+75		 615
377		 188,50850
 1.711.173
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 400+10
500+13		 410
326		 188,22802
 1.713.078
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000+25
1250+32		 1.025
1232		 188,19395
 1.713.302
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100+28
1100+28		 1.128
1027		 188,10758
 1.713.864
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 1000+25
1500+38		 1.025
661		 187,95342
 1.714.770
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) İslami İlimler (Açıköğretim)
(Önlisans)		 TYT 3000+75
 1.278
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Adalet (Açıköğretim) TYT 1500+38
1500+38		 1538
1538		 242,08767
230,41444		 1.020.304
1.132.449
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000+75
3000+75		 3.075
3075		 221,70395
205,31525		 1.277.812
1.492.660
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2000+50
2200+55		 2.050
2255		 213,17805
179,87976		 1.392.685
1.748.818
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000+50
2000+50		 2.050
2050		 209,36871
192,20805		 1.445.520
1.682.917
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000+25
1500+38		 1.025
1082		 205,29520
 1.503.468
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200+55
2200+55		 2.255
2255		 196,79673
186,46381		 1.623.748
1.731.967
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000+25
1500+38		 1.025
952		 193,79714
 1.661.464
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300+8
500+13		 308
294		 193,12351
 1.669.185
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800+20
1000+25		 820
747		 193,00322
 1.670.491
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000+50
2000+50		 2.050
2050		 191,68077
188,79546		 1.684.476
1.716.601
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450+12
500+13		 462
364		 189,43232
 1.704.475
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