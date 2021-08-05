Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "aslan yattığı yerden belli olur" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "aslan yattığı yerden belli olur atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "aslan yattığı yerden belli olur" atasözü, "Bir kimsenin kişiliği, oturup yattığı yerin niteliğinden, temizliğinden, düzeninden anlaşılır" anlamına gelir. Bu durum yalnızca yatak değil, kişinin yaşadığı ortam, evi, sosyal yaşamdaki hal ve hareketleri, çevresine gösterdiği özen ve ihtimam için de geçerlidir. Çünkü insanlar söylediklerinden ve kendilerini dışarıya lanse ettiklerinden ziyade davranışlarıyla gerçek kimliklerini belli ederler.

ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR NE DEMEK?

Kişi hayat tarzını, karakterini ve ruh halini çevresine de yansıtır. Dolayısıyla yaşadığı ve bulunduğu ortam onun kişiliği hakkında önemli bilgiler verir. Bir kişinin karakteri çevresinin düzeninden ve temizliğinden belli olur. Arslan yattığı yerden belli olur atasözü tam da bu durumu ifade etmek üzere söylenmektedir.

ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR BENZERİ ATASÖZLERİ

Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.

ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR ÖRNEKLERİ

Odanı derhal toparla, aslan yattığı yerden belli olur.