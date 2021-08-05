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Haberler Eğitim Haberleri Avukatlık ve Hukuk bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi! 2021 Hukuk ve Avukatlık Fakültesi taban puanları 2021
Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:58 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:58

Avukatlık ve Hukuk bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi! 2021 Hukuk ve Avukatlık Fakültesi taban puanları 2021

Avukatlık ve Hukuk bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi! 2021 Hukuk ve Avukatlık Fakültesi taban puanları 2021

YKS tercih dönemi 5 Ağustos itibarıyla başlarken en çok araştırılanlardan biri de Hukuk Fakültesi taban puanları oldu. Bu alanda eğitim görmek ve bu mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda kılavuzda okulların duyurduğu puanlarını araştırırken ÖSYM, “2021 Hukuk taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları” başlığı adı altında detayları adaylarla paylaştı. Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alımı yapan Hukuk Fakültesi avukatlık taban puanları ve sıralama durumu pek çok üniversiteli adayı tarafından merak ediliyor. İşte detaylar ve tam listesi…

Avukat olmak isteyen ve hukuk alanında eğitim görmek isteyen vatandaşlar 2021 Hukuk taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir derece sağlayan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi avukatlık taban puanları incelemesiyle incelemelerine başladı. Bu anlamda Hukuk fakültesi 2021 taban puanları araştırmaları devam ediyor. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu çerçevesinde yayımlanan Hukuk taban puanları ve detaylar…

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü 2019 2018 Kont.
2019
2018
2017
2016		 Yer.
2019
2018
2017
2016		 Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		 Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)		 Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
18+0
17+0
16+0		 18
18
17
16		 21.238
18.500
14.474
5.780		 405,45759
399.19452
431,94552
465,80436
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)		 Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 14+0
15+0
14+0
16+0		 14
15
14
16		 36.644
40.200
27.505
26.900		 389,11710
374.10037
412,01759
426,83886
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 14+0
15+0
14+0
16+0		 14
15
14
16		 41.709
43.900
29.605
30.200		 384,82516
370.74998
409,48541
422,92772
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 134+0
132+0
125+0
112+0		 134
132
125
112		 107.701
92.900
59.147
61.300		 344,25680
337.42974
381,69475
395,26216
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(Fransızca) (4)		 EA 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 89
98
127
87		 526,31886
522.99845
524,75496
527,11601
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 13+0
12+0
11+0
20+0		 13
12
11
20		 110
61
111
149		 523,04254
530.39128
526,92445
521,12704
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 16+0
20+0
20+0
20+0		 16
20
20
20		 125
142
150
155		 521,01161
516.03626
522,98856
520,86057
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 11+0
10+0
10+0
10+0		 11
10
10
10		 398
208
343
178		 501,19208
509.08979
512,20543
519,01556
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 15+0
18+0
18+0
18+0		 15
18
18
18		 595
499
1.269
407		 493,10781
490.28583
490,35698
509,60255
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 876
865
1.694
2.790		 484,80590
476.53529
484,60334
480,37573
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) (4)		 EA 10+0


 10


 880


 484,65254
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 26+0
20+0
20+0
20+0		 26
20
20
20		 1.410
868
1.296
664		 473,60516
476.41596
489,98636
503,18968
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 2.425
1.110
1.598
807		 459,38804
468.85926
485,84580
500,67168
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 14+0
14+0
14+0
20+0		 14
14
14
20		 2.919
1.770
3.432
2.520		 454,35154
456.46116
469,68403
482,22822
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 3.047
501
1.040
739		 453,22697
490.21835
493,76326
501,79324
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 550+14
600+15
630+16
650+17		 564
615
646
667		 3.469
3.410
5.421
4.900		 449,55270
438.30669
458,62584
469,38865
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 500+13
540+14
580+15
600+15		 513
554
595
615		 4.090
4.670
6.677
6.540		 444,99667
431.12536
453,09377
463,27431
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 230+6
240+6
200+5
200+5		 236
246
205
205		 5.094
5.740
7.722
7.580		 439,49177
426.70326
449,21498
460,01354
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 360+9
380+10
400+10
400+10		 369
390
410
410		 7.232
9.910
10.205
11.100		 431,64826
414.95649
441,75097
451,05280
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 340+9
380+10
400+10
400+10		 349
390
410
410		 7.689
9.470
10.444
10.300		 430,27794
415.95347
441,05030
453,01644
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
14+0
13+0		 20
20
14
13		 8.384
10.200
12.373
11.700		 428,33892
414.15944
436,31987
449,90664
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 340+9
360+9
400+10
400+10		 349
369
410
410		 10.565
14.100
12.916
13.500		 423,14310
406.4604
435,11789
446,24642
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 420+11
460+12
480+12
500+13		 431
472
492
513		 10.871
13.000
11.792
11.400		 422,51262
408.45001
437,72953
450,46294
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
17+0
16+0
16+0		 18
17
16
16		 11.405
14.100
12.272
7.020		 421,29465
406.4149
436,56715
461,73902
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
20+0
17+0
16+0		 18
20
17
16		 11.424
2.850
2.819
1.910		 421,24904
442.53434
474,17328
487,08907
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 90+3
80+2
40+1
38+1		 93
82
41
39		 12.151
14.900
12.934
14.100		 419,78843
405.06832
435,09085
445,00895
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 460+12
480+12
480+12
500+13		 472
492
492
513		 12.971
15.800
14.509
15.100		 418,27088
403.46036
431,86800
443,26324
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 12+0
18+0
17+0
16+0		 12
18
17
16		 13.187
16.600
14.048
15.000		 417,86386
402.18792
432,77625
443,54477
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 13.483
16.100
13.643
14.500		 417,34450
403.02391
433,59055
444,26785
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 14.229
15.100
13.839
13.600		 416,01360
404.72893
433,15950
446,06889
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
220+6
220+6
180+5		 205
226
226
185		 14.609
18.200
15.454
15.000		 415,30063
399.64069
430,02640
443,43977
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 16+0
15+0
13+0
12+0		 16
15
13
12		 14.958
18.800
14.227
12.200		 414,65189
398.732
432,42951
448,84063
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 14.973
18.900
15.356
16.300		 414,62565
398.60596
430,21961
441,51539
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 350+9
360+9
380+10
400+10		 359
369
390
410		 15.758
19.300
16.200
16.900		 413,38275
397.96242
428,67341
440,41261
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 5+0
5+0

 5
5

 16.034
18.800

 412,94660
398.80152
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
19+0		 20
20
20
19		 16.140
18.400
15.134
15.100		 412,75656
399.35586
430,63594
443,26307
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 80+2
60+2

 82
62

 16.161
20.100

 412,72567
396.83526
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
3+0		 2
2
3
3		 16.192
20.000
16.509
18.000		 412,67673
396.98379
428,07700
438,67840
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 16+0
15+0
14+0
13+0		 16
15
14
13		 16.410
19.300
15.359
16.200		 412,30300
398.01712
430,20448
441,62640
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 150+4
140+4
80+2
80+2		 154
144
82
82		 17.067
19.800
15.805
17.600		 411,24988
397.25794
429,38245
439,34442
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 18+0
18+0
17+0
18+0		 18
18
17
18		 17.650
19.900
16.091
16.900		 410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 12+0
20+0
20+0
19+0		 12
20
20
19		 17.788
21.100
16.487
17.700		 410,18282
395.43535
428,10886
439,17515
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 240+6
240+6
200+5
200+5		 246
246
205
205		 17.798
21.300
17.756
19.000		 410,16216
395.2078
425,91406
437,16054
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 22+0
20+0
30+0
0+0		 22
20
30
0		 17.877
8.100
12.223
 410,03874
419.34091
436,67461
180,00000
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 18.417
20.600
16.070
16.500		 409,23466
396.08455
428,88254
441,08814
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
15+0
16+0		 20
20
15
16		 19.410
21.800
15.611
15.200		 407,84175
394.45793
429,72828
443,18881
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 14+0
14+0

 14
14

 19.727
23.500

 407,40894
392.28695
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 14+0
20+0
20+0
20+0		 14
20
20
20		 20.324
25.300
19.292
19.800		 406,59306
389.85408
423,40227
436,01726
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 260+7
260+7
300+8
300+8		 267
267
308
308		 20.368
23.600
18.270
18.300		 406,52510
392.04842
425,11068
438,28683
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BURSA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 220+6
220+6
200+5
200+5		 226
226
205
205		 20.393
23.900
18.382
18.900		 406,49342
391.62613
424,92591
437,35246
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 10+0
12+0
10+0
9+0		 10
12
10
9		 20.780
22.100
17.669
18.600		 406,02717
394.10061
426,06141
437,71642
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 17+0
16+0
20+0
20+0		 17
16
20
20		 21.148
25.500
19.939
19.200		 405,55180
389.6348
422,32596
436,91836
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 21.296
24.300
17.935
19.100		 405,37954
391.07579
425,63640
436,97988
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 80+2
60+2

 82
62

 21.696
24.800

 404,85674
390.48697
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 290+8
300+8
300+8
300+8		 298
308
308
308		 22.714
26.000
19.835
20.400		 403,62261
388.97019
422,47435
435,20465
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 12+0
10+0
8+0
8+0		 12
10
8
8		 23.120
25.200
19.140
20.600		 403,13018
389.98375
423,64121
434,97493
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 11+0
16+0
15+0
14+0		 11
16
15
14		 23.215
28.000
19.763
20.400		 403,01624
386.60993
422,61740
435,24478
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 23.997
26.900
18.819
21.000		 402,05248
387.99459
424,17192
434,34617
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 210+6
200+5
200+5
200+5		 216
205
205
205		 25.109
27.800
20.767
21.800		 400,80537
386.84369
421,06146
433,17598
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 25.567
28.400
21.085
21.900		 400,24670
386.17434
420,61358
433,11619
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 29+0
15+0
18+0
18+0		 29
15
18
18		 26.178
7.350
14.850
15.200		 399,56331
421.45263
431,17610
443,18624
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 240+6
240+6
250+7
250+7		 246
246
257
257		 26.671
29.900
22.306
23.100		 399,01365
384.54761
418,85902
431,54533
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 8+0


 8


 27.631


 397,96687
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 100+3
80+2

 103
82

 27.717
30.300

 397,88040
384.0769
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 210+6
220+6
180+5
170+5		 216
226
185
175		 28.476
31.100
22.718
23.800		 397,07020
383.21853
418,27404
430,62430
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 16+0
15+0
10+0
5+0		 16
15
10
5		 28.859
33.500
27.156
10.800		 396,67706
380.71931
412,49575
451,78782
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 120+3


 123


 29.024


 396,48101
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
50+0
28+0
19+0		 20
50
28
19		 29.026
36.200
19.441
19.300		 396,47821
377.9139
423,16839
436,69465
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YALOVA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 29.698
32.200
23.988
24.900		 395,80383
382.04988
416,53501
429,22334
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 30.427
33.400
24.227
25.400		 395,05744
380.8149
416,21428
428,58644
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 100+3
100+3
180+5
200+5		 103
103
185
205		 31.122
35.100
26.450
27.400		 394,34605
379.01544
413,39635
426,15417
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 240+6
260+7
300+8
300+8		 246
267
308
308		 31.306
34.100
23.845
24.100		 394,15731
380.04238
416,71625
430,21541
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 120+3
120+3
100+3
0+0		 123
123
103
0		 32.020
34.100
24.806
 393,43800
380.00688
415,44575
180,00000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 12+0


 12


 32.908


 392,63412
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
19+0
20+0
19+0		 20
19
20
19		 33.551
37.200
25.204
27.500		 391,99410
376.93803
414,96007
426,14147
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 33.911
36.100
25.754
26.300		 391,62210
378.03255
414,24301
427,56478
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
3+0
4+0		 12
13
3
4		 34.598
32.900
17.043
17.700		 390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 140+4
140+4
100+3
100+3		 144
144
103
103		 34.740
37.400
26.180
27.000		 390,82642
376.79846
413,73729
426,69815
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 34.866
37.600
26.410
27.400		 390,70915
376.54364
413,44542
426,23557
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 240+6
240+6
250+7
250+7		 246
246
257
257		 34.949
36.900
25.978
26.800		 390,63413
377.30801
413,97420
426,92460
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
20+0
20+0
32+0		 20
20
20
32		 35.324
37.300
22.942
29.000		 390,30733
376.87755
417,97526
424,27201
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 80+2
80+2
60+2
0+0		 82
82
62
0		 36.064
38.400
26.905
 389,63504
375.82825
412,81236
180,00000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 200+5
200+5
250+7
250+7		 205
205
257
257		 36.304
38.800
27.371
28.600		 389,42489
375.44925
412,18634
424,81648
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 120+3
100+3

 123
103

 36.575
38.900

 389,17692
375.33839
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 5+0
6+0
7+0
5+0		 5
6
7
5		 36.756
44.400
28.320
29.000		 389,01843
370.28672
411,00417
424,30808
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 39+0
39+0
39+0
33+0		 39
39
39
33		 37.323
45.200
28.494
29.600		 388,51998
369.64241
410,80873
423,68223
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 180+5
180+5
180+5
170+5		 185
185
185
175		 37.405
39.500
27.403
28.100		 388,46687
374.73204
412,13821
425,44150
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 21+0
25+0
16+0
15+0		 21
25
16
15		 37.587
36.500
25.952
27.600		 388,29461
377.70343
414,01011
425,97442
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 9+0


 9


 37.821


 388,08345
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 280+7
250+7
230+6
250+7		 287
257
236
257		 38.676
40.000
28.690
29.800		 387,33631
374.26425
410,58811
423,46129
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Hukuk
(İÖ) (4)		 EA 120+3
130+4
150+4
150+4		 123
134
154
154		 39.403
41.200
28.783
30.800		 386,72050
373.18346
410,48811
422,33365
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 14+0


 14


 39.511


 386,63452
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (RİZE)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 80+2


 82


 39.977


 386,25155
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 48+0
55+0
54+0
50+0		 48
55
54
50		 40.011
48.600
24.237
24.600		 386,22399
366.69336
416,20172
429,59188
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 30+0
30+0
20+0
20+0		 30
30
20
20		 40.503
38.000
20.614
18.900		 385,81962
376.22042
421,26089
437,29082
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 300+8
300+8
300+8
300+8		 308
308
308
308		 40.891
42.400
29.435
31.200		 385,52380
372.00873
409,70760
421,85824
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 13+0
20+0
18+0
20+0		 13
20
18
20		 41.321
44.000
29.280
31.500		 385,14384
370.65018
409,90526
421,56151
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 5+0
6+0
7+0
10+0		 5
6
7
10		 41.801
48.600
30.966
34.600		 384,74622
366.71065
407,92940
418,24037
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 20+0


 20


 42.882


 383,82281
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 55+0
55+0
50+0
40+0		 55
55
50
40		 42.993
45.100
27.372
27.800		 383,71509
369.69116
412,18587
425,77419
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 11+0
19+0
3+0
7+0		 11
19
3
7		 43.780
47.400
28.511
31.700		 383,10549
367.70014
410,78891
421,36960
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 27+0
20+0
20+0
20+0		 27
20
20
20		 45.418
46.000
31.025
32.400		 381,78617
368.90131
407,87554
420,60713
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 117+0
120+0
120+0
120+0		 117
120
120
120		 45.435
40.900
22.393
21.700		 381,77416
373.47051
418,74352
433,28869
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 20+0
19+0
20+0
20+0		 20
19
20
20		 45.708
46.600
31.964
34.000		 381,55716
368.43619
406,81946
418,85817
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
13+0
6+0
8+0		 12
13
6
8		 45.905
45.600
21.790
20.800		 381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 20+0
50+0
28+0
20+0		 20
50
28
20		 47.015
61.100
28.994
27.900		 380,48710
356.94861
410,24278
425,62824
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 26+0
20+0
20+0
20+0		 26
20
20
20		 48.249
48.500
31.392
33.300		 379,51351
366.79904
407,48154
419,61521
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 64+0
65+0
61+0
52+0		 64
65
61
52		 49.411
51.600
32.506
32.700		 378,64047
364.24155
406,18509
420,24882
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 50+0
40+0
25+0
27+0		 50
40
25
27		 50.740
46.800
30.438
30.500		 377,67607
368.19372
408,56536
422,59376
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 12+0
10+0
2+0
5+0		 12
10
2
5		 50.780
50.600
31.087
34.500		 377,64809
365.09139
407,81287
418,36315
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 14+0
18+0
16+0
16+0		 14
18
16
16		 50.883
52.600
31.779
34.000		 377,57174
363.40584
407,04646
418,86213
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 12+0
5+0
6+0
5+0		 12
5
6
5		 51.882
53.800
32.599
31.200		 376,85403
362.44514
406,09743
421,87145
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 11+0
6+0

 11
6

 52.681
54.800

 376,29280
361.72445
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 11+0
19+0
13+0
15+0		 11
19
13
15		 53.262
54.500
38.625
37.200		 375,88379
361.93373
399,77513
415,61585
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 19+0
24+0
24+0
12+0		 19
24
24
12		 53.268
54.700
33.977
35.900		 375,87969
361.72577
404,60065
416,93855
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 90+0
48+0
36+0
23+0		 90
48
36
23		 53.478
50.300
33.117
32.900		 375,71744
365.35183
405,54416
420,00901
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 11+0
6+0

 11
6

 53.887
56.200

 375,40849
360.66857
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 16+0
14+0
16+0
16+0		 16
14
16
16		 54.012
51.000
35.588
37.300		 375,32204
364.76413
402,91591
415,46739
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Burslu) (4)		 EA 11+0
8+0
6+0
0+0		 11
8
6
0		 54.214
56.000
32.856
 375,18248
360.83339
405,83524
180,00000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 14+0


 14


 55.843


 374,02625
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 21+0
20+0
10+0
10+0		 21
20
10
10		 56.616
59.000
30.161
34.700		 373,49601
358.47911
408,87241
418,11403
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 32+0


 32


 57.175


 373,10599
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Hukuk
(4)		 EA 20+1
15+0
15+0
17+0		 21
0
15
17		 59.014
Dolmadı
24.890
36.000		 371,86004
Dolmadı
415,34410
416,83795
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 40+0
41+0
30+0
30+0		 40
41
30
30		 59.624
55.800
29.222
31.400		 371,41624
360.97768
409,98065
421,67308
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 38+0
38+0
38+0
38+0		 38
38
38
38		 61.525
63.500
45.204
51.700		 370,14815
355.23669
393,46488
402,60858
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 60+0


 60


 64.707


 368,05552
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 10+0
12+0
12+0
12+0		 10
12
12
12		 66.459
56.800
36.004
36.200		 366,97317
360.20171
402,49965
416,58363
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 72+0
85+0
30+0
15+0		 72
85
30
15		 68.302
74.100
34.623
34.700		 365,81678
348.25383
403,92193
418,16130
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 81+0
60+0
50+0
44+0		 81
60
50
44		 68.613
77.900
32.661
34.000		 365,62675
345.93874
406,02312
418,80802
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 14+0
23+0
17+0
0+0		 14
23
17
0		 69.855
61.900
37.210
 364,84681
356.34891
401,19329
180,00000
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 30+0
20+0
20+0
48+0		 30
20
20
48		 75.186
64.600
35.602
41.100		 361,58013
354.53102
402,89577
411,88712
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 90+0
76+0
74+0
76+0		 90
76
74
76		 77.132
79.900
46.385
52.600		 360,46488
344.69095
392,39857
401,94421
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 80+0
70+0
65+0
65+0		 80
70
65
65		 77.646
86.400
46.516
47.800		 360,16396
340.99223
392,27338
405,87460
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 12+0
10+0

 12
10

 79.147
57.900

 359,25715
359.30519
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 65+0
70+0
67+0
62+0		 65
70
67
62		 80.709
71.700
38.605
40.500		 358,41727
349.76231
399,78876
412,47297
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%75 İndirimli) (4)		 EA 38+0


 38


 82.047


 357,66630
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 64+0
64+0
65+0
40+0		 64
64
65
40		 87.413
77.500
37.300
41.100		 354,68982
346.15055
401,10008
411,87303
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 81+0
18+0
25+0
32+0		 81
18
25
32		 90.086
58.600
34.683
43.100		 353,22437
358.82348
403,84085
410,06597
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 113+0
104+0
95+0
76+0		 113
104
95
76		 90.310
58.800
24.271
15.900		 353,10423
358.63219
416,16206
441,99482
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 35+0


 35


 91.286


 352,55886
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 14+0
12+0

 14
12

 91.985
80.700

 352,20091
344.27836
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 80+0
70+0
50+0
65+0		 80
70
50
65		 92.009
76.300
44.328
41.300		 352,18787
346.88791
394,29979
411,68493
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 174+0
174+0
157+0
120+0		 174
174
157
120		 94.402
91.200
45.723
48.600		 350,94015
338.29171
393,04386
405,29372
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 2+0
2+0
3+0
4+0		 2
2
3
4		 95.924
91.500
47.188
50.900		 350,19389
338.17058
391,67871
403,30735
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 58+0
8+0
7+0
30+0		 58
8
7
30		 97.494
79.300
39.088
59.100		 349,38945
345.1052
399,28288
396,91606
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 4+0
4+0
20+0
56+0		 4
4
20
56		 98.336
88.800
50.977
71.500		 348,92197
339.66282
388,36678
388,22522
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 48+0
15+0
9+0
0+0		 48
15
9
0		 100.821
102.000
46.919
 347,65466
332.58616
391,91822
180,00000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 31+0
30+0
28+0
39+0		 31
30
28
39		 106.800
100.000
48.057
54.300		 344,70706
333.56434
390,90027
400,55064
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 63+0
66+0
53+0
44+0		 63
66
53
44		 109.756
166.000
62.930
64.100		 343,26658
306.52403
378,75642
393,27537
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 13+0
16+0
10+0
0+0		 13
16
10
0		 112.854
77.800
43.078
 341,80220
345.9933
395,49137
180,00000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 80+0
67+0
80+0
90+0		 80
67
80
90		 118.913
77.800
45.111
50.500		 339,08599
345.98006
393,55372
403,66154
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 103+0
103+0
103+0
100+0		 103
103
103
100		 125.301
112.000
98.076
111.000		 336,28390
327.69773
355,56516
364,77095
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 60+0
35+0
25+0
30+0		 60
35
25
30		 127.494
119.000
48.944
68.100		 335,36341
324.71177
390,13331
390,48173
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 25+0
20+0

 25
20

 128.274
111.000

 335,03001
328.40632
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 21+0


 21


 132.235


 333,35178
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 140+0
80+0
70+0
78+0		 140
80
70
78		 132.571
89.600
43.784
50.500		 333,21379
339.18848
394,82994
403,61262
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 125+0
125+0
130+0
130+0		 125
125
130
130		 132.997
100.000
56.079
60.300		 333,04664
333.35117
384,15868
396,00320
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 117+0
180+0
162+0
180+0		 117
80
162
178		 138.182
Dolmadı
129.896
Dolmadı		 330,92082
Dolmadı
338,29584
180,00000
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 12+0
15+0
35+0
0+0		 12
15
35
0		 138.460
123.000
91.258
 330,81126
322.69659
359,65605
180,00000
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 18+0
54+0
50+0
56+0		 18
23
50
56		 139.540
Dolmadı
122.808
149.000		 330,39005
Dolmadı
341,91880
346,94826
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 50+0
70+0
50+0
32+0		 50
70
50
32		 140.528
110.000
73.064
53.100		 330,01533
328.80705
371,37083
401,51585
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 53+0
60+0
50+0
35+0		 53
60
50
35		 146.139
176.000
73.416
75.100		 327,85017
303.40596
371,14244
385,94075
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) (4)		 EA 13+0
5+0
3+0
3+0		 13
5
3
3		 147.840
84.600
45.915
41.500		 327,18503
342.03974
392,86229
411,48645
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 157+0
188+0
128+0
113+0		 157
188
128
113		 148.647
176.000
78.781
82.000		 326,88360
303.43784
367,59073
381,53347
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 18+0
32+0
30+0
0+0		 18
32
30
0		 149.527
69.900
49.977
 326,55472
350.93314
389,24304
180,00000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 20+0
32+0
18+0
0+0		 20
32
18
0		 149.890
106.000
62.847
 326,41572
330.58177
378,81543
180,00000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 132+0
157+0
164+0
164+0		 132
157
164
164		 151.883
117.000
69.270
85.300		 325,68614
325.62903
374,06855
379,43449
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 45+0
41+0
45+0
50+0		 45
41
45
50		 154.897
135.000
80.524
98.400		 324,57341
318.11429
366,44798
371,68869
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 135+0
125+0
120+0
120+0		 135
125
120
120		 155.349
169.000
80.917
84.600		 324,41624
305.69318
366,16778
379,89110
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 130+0
133+0
128+0
120+0		 130
133
128
120		 155.788
146.000
96.920
121.000		 324,24659
313.53375
356,24897
359,72943
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 8+0


 8


 169.624


 319,39056
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 180+0
180+0
180+0
180+0		 180
180
180
180		 171.047
133.000
76.235
88.500		 318,91766
318.69535
369,25574
377,52046
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 138+0
140+0
148+0
154+0		 138
140
148
154		 172.489
124.000
67.520
70.400		 318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 45+0
42+0

 45
42

 175.667
183.000

 317,35782
301.12477
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 60+0


 60


 176.142


 317,19173
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 27+0
144+0
128+0
112+0		 27
39
128
112		 176.372
Dolmadı
115.072
124.000		 317,10608
Dolmadı
345,98632
358,11615
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 48+0


 48


 176.382


 317,10136
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 3+0
74+0
82+0
82+0		 3
65
82
82		 177.195
Dolmadı
117.729
127.000		 316,82156
Dolmadı
344,57941
356,91525
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 15+0
25+0
40+0
40+0		 15
16
40
40		 177.771
Dolmadı
108.231
116.000		 316,62514
Dolmadı
349,70909
362,05121
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 52+0
108+0
109+0
144+0		 52
12
109
26		 182.301
Dolmadı
144.897
Dolmadı		 315,18081
Dolmadı
330,99418
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%50 İndirimli) (4)		 EA 36+0
48+0
48+0
48+0		 36
48
48
48		 182.593
96.400
65.396
44.700		 315,08915
335.62242
376,84414
408,63604
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 119+0
37+0
32+0
32+0		 119
37
32
32		 184.279
164.000
49.845
64.300		 314,55723
307.16514
389,35945
393,20101
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 108+0
90+0

 108
90

 185.095
186.000

 314,29386
300.39849
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 130+0
140+0
140+0
100+0		 130
140
140
100		 186.925
162.000
90.865
89.700		 313,73660
307.88652
359,87757
376,76097
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 98+0
112+0
126+0
180+0		 98
110
126
180		 189.574
Dolmadı
99.567
108.000		 312,90527
Dolmadı
354,69698
366,62119
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 111+0
112+0
115+0
140+0		 99
112
115
84		 Dolmadı
172.000
89.237
Dolmadı		 Dolmadı
304.75253
360,92507
180,00000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 58+0
60+0
52+0
35+0
2
52
35		 Dolmadı
Dolmadı
129.567
145.000		 Dolmadı
Dolmadı
338,45038
348,69799
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 121+0
135+0
109+0
109+0		 108
135
109
109		 Dolmadı
173.000
96.342
92.100		 Dolmadı
304.26163
356,58604
375,40003
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 52+0
100+0
120+0
135+0		 25
27
120
135		 Dolmadı
Dolmadı
126.947
140.000		 Dolmadı
Dolmadı
339,78337
350,68951
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 100+0
113+0
100+0
90+0		 30
98
100
90		 Dolmadı
Dolmadı
102.961
115.000		 Dolmadı
Dolmadı
352,71658
363,01130
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 17+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 136+0
133+0
167+0
170+0		 103
133
167
170		 Dolmadı
154.000
99.150
107.000		 Dolmadı
310.89266
354,93388
367,18302
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 87+0
110+0
110+0
107+0		 41
51
110
107		 Dolmadı
Dolmadı
116.034
125.000		 Dolmadı
Dolmadı
345,45419
357,77940
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 98+0
120+0
120+0
120+0		 40
120
120
120		 Dolmadı
185.000
121.036
136.000		 Dolmadı
300.68522
342,86946
352,70716
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 102+0
116+0
120+0
180+0		 25
116
120
72		 Dolmadı
180.000
122.217
Dolmadı		 Dolmadı
302.20123
342,21254
180,00000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 33+0
32+0
30+0
0+0		 7
32
30
0		 Dolmadı
126.000
84.950
 Dolmadı
321.39722
363,63539
180,00000
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 8+0
50+0
8+0
15+0
19
8
1		 Dolmadı
Dolmadı
127.016
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
339,75548
180,00000
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 52+0
40+0
5+0
0+0		 6
40
5
0		 Dolmadı
188.000
93.392
 Dolmadı
299.8347
358,40800
180,00000
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 88+0
110+0
86+0
108+0		 11
71
86
108		 Dolmadı
Dolmadı
100.401
149.000		 Dolmadı
Dolmadı
354,20125
346,74600
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 40+0
50+0
14

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(Ücretli) (4)		 EA 14+0
17+0

 2
11

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Hukuk
(%25 İndirimli) (4)		 EA 20+0
17+0

 18
17

 Dolmadı
171.000

 Dolmadı
304.94701
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