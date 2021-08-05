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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:02

Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da başının çaresine bakmak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, hiç kimsenin yardımı olmadan, içinde bulunulan zor durumda kurtulma yolunu kişinin kendisinin araması ve çözmesi olarak bilinen başının çaresine bakmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise başının çaresine bakmak deyimi gelmektedir. Genellikle kişilerin bulunduğu zor durumdan kendilerini kurtarma amacı taşıyan başının çaresine bakmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile başının çaresine bakmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Başı dertte olan bir kimse yardımı almadan bu işten kendi kendine kurtulabilir anlamında kullanılmaktadır. Kişi tek başına bir işi halledebilir demektir.

BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK NE DEMEK?

Kimsenin yardımı olmayacağı ortaya çıktığında, içinde bulunduğu güç durumdan kurtulma yolunu kendisi aramak ve sağlamak.

BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Artık büyüdün, başının çaresine bakabilirsin.
  • Zaman içinde insan kendi başının çaresine bakmalıdır.
  • Bu durumdan kurtulman için kendi başının çaresine bakman gerekiyor.

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Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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