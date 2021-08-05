Başkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları! 2021 Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
4+0
4+0
—
|6
4
4
—
|3.594
3.337
3.120
—
|526,92117
514,98241
513,46196
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(Burslu)
|SAY
|13+0
8+0
8+0
8+0
|13
8
8
8
|4.262
3.557
3.750
3.312
|524,60813
513,79334
509,99758
499,07642
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
10+0
10+0
10+0
|2
10
10
10
|5.298
7.688
8.140
6.135
|521,30677
497,55974
491,49450
485,05322
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
6+0
6+0
—
|2
6
6
—
|5.527
8.558
8.400
—
|520,57469
494,94249
490,62934
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
6+0
6+0
6+0
|9
6
6
6
|18.928
15.277
15.300
14.820
|495,03402
477,84779
470,68936
459,32084
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
4+0
4+0
—
|6
4
4
—
|20.116
16.993
18.200
—
|493,25030
474,13932
463,57206
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(Ücretli)
|SAY
|70+0
52+0
52+0
52+0
|70
52
52
52
|23.442
20.597
20.300
15.252
|488,53972
466,94048
458,60621
458,28143
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tıp
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|32+0
20+0
20+0
—
|32
20
20
—
|25.654
23.223
21.300
—
|485,43697
462,06574
456,33761
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|3+0
4+0
4+0
4+0
|3
4
4
4
|31.350
26.643
23.500
21.238
|477,95313
456,10860
451,43429
445,74901
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|11+0
7+0
6+0
6+0
|11
7
6
6
|32.804
31.263
29.600
31.646
|476,17383
448,33956
439,20167
422,53246
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|2+0
4+0
—
—
|2
4
—
—
|32.901
31.618
—
—
|476,04965
447,77102
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|39.503
—
—
—
|467,78087
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
3+0
8+0
—
|5
3
8
—
|44.138
47.402
53.900
—
|462,18375
423,54723
397,40272
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|44.211
—
—
—
|462,10042
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(Ücretli)
|SAY
|48+0
40+0
40+0
40+0
|48
40
40
40
|50.623
45.244
35.500
29.031
|454,54229
426,69060
427,87256
431,07122
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|50.755
44.890
41.200
40.481
|454,40928
427,16949
417,85186
407,70960
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)
|SAY
|5+0
3+0
10+0
10+0
|5
3
10
10
|52.038
58.932
69.200
57.978
|452,92050
407,59905
376,15399
386,63516
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
7+0
7+0
7+0
|10
7
7
7
|53.457
49.959
44.600
45.879
|451,26266
419,77017
411,94510
399,29000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|32+0
18+0
10+0
—
|32
18
10
—
|55.572
51.518
38.500
—
|448,82451
417,59526
422,48825
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|55.692
—
—
—
|448,69046
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|56.742
67.530
68.200
61.738
|447,47755
396,35534
377,45802
377,53689
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
5+0
6+0
6+0
|4
5
6
6
|59.328
57.359
59.800
54.554
|444,52597
409,71014
388,86428
386,92277
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
6+0
7+0
7+0
|8
6
7
7
|66.378
47.955
48.200
49.823
|436,43374
422,77028
406,19009
393,49912
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|10+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|66.779
52.423
46.800
39.377
|436,00705
416,37529
408,50930
413,63118
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Mimarlık
(Burslu)
|SAY
|7+0
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|67.193
53.653
36.900
35.003
|435,78497
338,99903
364,85290
354,32876
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|68.444
—
—
—
|434,13900
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0
7+0
7+0
7+0
|9
7
7
7
|81.136
72.055
57.000
42.017
|419,70236
390,90102
392,77980
409,38565
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|84.409
—
—
—
|416,12643
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Odyoloji (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|6+0
4+0
5+0
5+0
|6
4
5
5
|90.304
59.282
49.900
41.435
|409,83183
407,12780
403,55448
410,30299
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|9+0
5+0
4+0
4+0
|9
5
4
4
|99.597
97.704
96.900
85.348
|400,11922
362,73670
344,98311
353,79882
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|110.470
108.056
—
—
|389,37700
352,99481
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0
13+0
13+0
13+0
|19
13
13
13
|128.807
166.297
188.000
145.529
|373,05755
311,66411
284,48789
297,10204
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|53+0
18+0
18+0
18+0
|53
18
18
18
|131.280
117.221
93.600
77.171
|370,96531
344,96786
348,29747
358,27504
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
—
2
2
|131.972
Dolmadı
276.000
165.979
|370,38684
Dolmadı
253,79560
283,25260
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
13+0
6+0
—
|26
13
6
—
|133.435
104.588
81.800
—
|369,17107
356,19684
360,93275
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|54+0
32+0
24+0
24+0
|54
32
24
24
|135.915
142.857
132.000
144.719
|367,16852
325,96852
315,80007
297,22358
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|41+0
24+0
18+0
18+0
|41
24
18
18
|152.058
118.363
90.600
88.872
|354,92253
344,03900
351,33383
345,51689
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|10+0
7+0
6+0
6+0
|10
7
6
6
|152.280
180.710
171.000
179.140
|354,75951
304,00371
292,44047
274,96229
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
10+0
10+0
10+0
|2
—
2
10
|180.730
Dolmadı
Dolmadı
202.618
|336,03788
Dolmadı
Dolmadı
262,25832
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|27+0
14+0
14+0
14+0
|27
14
14
14
|200.943
129.637
118.000
76.336
|324,68532
335,25325
326,68232
363,81187
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)
|SAY
|23+0
13+0
8+0
8+0
|23
13
8
8
|204.981
216.486
115.000
81.482
|322,55798
288,00846
328,96470
357,97840
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
4+0
7+0
—
|4
4
7
—
|224.279
338.139
358.000
—
|313,09175
251,16223
235,76921
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Mimarlık
(%25 İndirimli)
|SAY
|36+0
15+0
15+0
15+0
|36
15
15
15
|231.386
219.511
113.000
86.408
|309,79376
286,79970
330,46993
348,04345
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Mimarlık
(Ücretli)
|SAY
|2+0
26+0
26+0
26+0
|2
3
26
26
|234.605
Dolmadı
176.000
124.560
|308,33057
Dolmadı
290,11600
312,61808
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|248.061
—
—
—
|302,61209
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|63+0
40+0
40+0
35+0
|63
40
40
35
|262.161
268.451
188.000
140.446
|296,93537
269,67458
284,45159
300,38275
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|5+0
10+0
10+0
10+0
|5
3
10
10
|264.576
Dolmadı
239.000
184.164
|296,00152
Dolmadı
264,75016
272,06129
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)
|SAY
|2+0
4+0
6+0
12+0
|2
1
1
9
|273.186
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|292,75400
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|49+0
40+0
32+0
27+0
|49
40
32
27
|273.435
308.015
265.000
171.997
|292,66332
258,49134
256,93174
284,11074
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
7+0
10+0
10+0
|2
—
0
10
|284.081
Dolmadı
Dolmadı
226.168
|288,75918
Dolmadı
Dolmadı
251,01055
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|28+0
26+0
26+0
26+0
|28
26
26
26
|307.876
264.074
205.000
109.183
|280,60668
271,03758
277,17795
330,40106
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|311.095
309.256
269.000
216.567
|279,58828
258,16391
255,72194
260,60419
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Odyoloji (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|SAY
|32+0
14+0
9+0
9+0
|32
14
9
9
|334.238
199.381
113.000
65.984
|272,45402
295,23426
330,12578
376,39002
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SAY
|35+0
16+0
16+0
16+0
|35
16
16
16
|379.233
263.086
181.000
98.728
|260,49624
271,33981
287,82288
340,13808
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Odyoloji (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|2+0
8+0
28+0
28+0
|2
—
11
22
|437.558
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|247,51380
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Ücretli)
|SAY
|16+0
30+0
30+0
30+0
|16
13
26
30
|504.490
Dolmadı
Dolmadı
187.228
|235,22640
Dolmadı
Dolmadı
275,28707
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|21+0
37+0
37+0
23+0
|16
21
37
23
|Dolmadı
Dolmadı
210.000
121.793
|Dolmadı
Dolmadı
275,09159
314,80883
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
5+0
5+0
4+0
|9
5
5
4
|3.824
2.211
3.650
13.197
|428,64008
443,42850
419,75448
433,39519
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
3+0
|5
3
3
3
|7.217
8.127
12.800
14.979
|413,11230
414,18609
392,16027
419,23862
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|10.317
11.948
13.700
24.215
|404,43758
405,25704
390,47354
404,53183
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|12.299
13.737
16.000
28.316
|400,08664
401,85935
386,64524
410,63042
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(Burslu)
|SÖZ
|3+0
2+0
2+0
—
|3
2
2
—
|20.751
21.546
29.900
—
|385,94315
390,83834
370,14784
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|4+0
2+0
2+0
—
|4
2
2
—
|27.774
2.689
36.300
—
|377,38726
439,12718
364,69031
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
6+0
|8
6
6
6
|28.347
25.182
27.800
31.558
|376,78229
386,65146
372,13668
406,87090
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İletişim ve Tasarımı
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|35.732
19.463
35.700
49.340
|369,60116
393,48595
365,13673
378,59682
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|59.876
41.260
49.100
83.148
|352,60997
372,67830
355,57229
364,68741
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|26+0
20+0
16+0
14+0
|26
20
16
14
|62.591
76.431
67.200
60.156
|351,01397
352,74683
345,53177
370,04025
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|45+0
31+0
31+0
21+0
|45
31
31
21
|111.334
123.739
154.000
162.302
|329,32073
334,72791
314,94885
323,86851
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
4+0
|6
4
4
4
|136.608
3.685
28.200
35.093
|320,76078
431,82818
371,72594
402,90170
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
2+0
2+0
12+0
|2
2
2
4
|139.936
146.381
230.000
Dolmadı
|319,73016
327,86224
297,83354
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|32+0
15+0
15+0
10+0
|32
15
15
10
|423.231
322.580
351.000
236.801
|261,88927
290,34521
277,65596
296,43933
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|23+0
21+0
21+0
9+0
|23
21
21
9
|437.720
508.408
594.000
187.254
|259,66015
262,67828
248,76501
306,14054
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|37+0
24+0
24+0
24+0
|37
24
24
24
|466.068
506.659
297.000
237.946
|255,43483
262,89862
285,90038
296,07836
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
22+0
22+0
18+0
|34
22
22
18
|466.521
465.602
392.000
373.113
|255,36410
268,50377
271,87676
250,11891
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|28+0
16+0
16+0
12+0
|28
16
16
12
|575.102
652.722
419.000
353.705
|240,23300
244,63762
268,37768
265,19960
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli
|SÖZ
|28+0
26+0
26+0
15+0
|28
26
26
12
|596.001
519.286
470.000
Dolmadı
|237,41831
261,25047
262,15319
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)
|SÖZ
|14+0
15+0
15+0
18+0
|14
15
15
18
|616.891
668.925
563.000
470.911
|234,65510
242,71993
251,90872
239,48819
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Görsel İletişim Tasarımı
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|17+0
10+0
10+0
—
|17
10
10
—
|698.030
601.045
721.000
—
|224,47714
250,87135
236,43723
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli)
|SÖZ
|2+0
4+0
4+0
8+0
|2
2
3
4
|742.508
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|219,19079
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0
8+0
8+0
—
|4
8
3
—
|809.281
830.680
Dolmadı
—
|207,30091
221,72769
Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
10+0
10+0
14+0
|6
6
10
14
|809.400
Dolmadı
791.000
491.148
|207,24591
Dolmadı
229,75602
234,91672
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0
5+0
5+0
—
|—
5
2
—
|—
835.608
Dolmadı
—
|—
220,57213
Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|12+0
14+0
12+0
14+0
|10
13
12
14
|Dolmadı
Dolmadı
243.000
170.242
|Dolmadı
Dolmadı
295,32984
312,66439
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
4+0
|3
4
4
4
|Dolmadı
700.986
619.000
347.248
|Dolmadı
238,99908
246,19505
266,70839
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|13+0
8+0
8+0
—
|4
8
7
—
|Dolmadı
718.522
Dolmadı
—
|Dolmadı
236,96754
Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İletişim ve Tasarımı
(Ücretli)
|SÖZ
|8+0
12+0
12+0
16+0
|4
7
12
9
|Dolmadı
Dolmadı
803.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
228,59472
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli)
|SÖZ
|10+0
18+0
18+0
18+0
|7
8
18
18
|Dolmadı
Dolmadı
727.000
538.964
|Dolmadı
Dolmadı
235,87213
215,96528
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
70+2
60+2
|38
41
72
62
|Dolmadı
595.893
860.000
335.458
|Dolmadı
251,49536
221,75307
269,48927
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|30+0
20+0
20+0
14+0
|30
20
20
14
|6.925
8.384
10.200
12.373
|447,55000
428,33892
414,15944
436,31987
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Psikoloji
(Burslu)
|EA
|14+0
8+0
8+0
7+0
|14
8
8
7
|14.608
19.807
21.000
13.795
|424,94441
407,29804
395,54591
433,27704
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hukuk
(%25 İndirimli)
|EA
|21+0
20+0
50+0
28+0
|21
20
50
28
|45.542
47.015
61.100
28.994
|393,36025
380,48710
356,94861
410,24278
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|47.519
53.506
55.000
33.965
|392,07925
375,69450
361,52819
404,61545
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
7+0
7+0
7+0
|10
7
7
7
|75.647
70.639
64.800
55.716
|376,11010
364,32268
354,42521
373,72157
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
6+0
9+0
10+0
|9
6
9
10
|76.972
63.266
60.400
49.307
|375,44024
369,00860
357,46835
389,80292
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|86.676
89.971
98.400
78.437
|370,63738
353,28560
334,61516
359,53868
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
6+0
8+0
10+0
|11
6
8
10
|87.018
88.741
98.600
84.427
|370,46181
353,96913
334,52364
349,06970
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
3+0
2+0
3+0
|5
3
2
3
|90.013
86.252
90.200
87.149
|369,01127
355,30167
338,85717
346,97718
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|99.170
64.453
71.500
62.245
|364,64924
368,21867
349,93431
367,57349
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|11+0
7+0
9+0
10+0
|11
7
9
10
|103.631
87.247
82.700
59.663
|362,59779
354,77719
343,06926
381,29575
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
5+0
3+0
|3
4
5
3
|116.306
143.391
224.000
123.472
|356,97162
328,89042
290,01138
330,89367
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|2+0
3+0
4+0
5+0
|2
3
4
5
|123.281
124.470
130.000
88.527
|353,90759
336,64912
319,74833
361,36060
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
8+0
10+0
|8
5
8
10
|146.365
144.535
152.000
111.675
|344,37874
328,45528
311,53053
330,20776
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(Burslu)
|EA
|7+0
5+0
5+0
6+0
|7
5
5
6
|164.400
166.267
168.000
138.981
|337,55806
320,51001
306,03827
314,18556
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Psikoloji
(%25 İndirimli)
|EA
|22+0
15+0
15+0
9+0
|22
15
15
9
|168.822
145.626
122.000
46.706
|335,95034
328,03893
323,37369
392,10361
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
30+0
8+0
8+0
|40
30
8
8
|182.638
190.150
131.000
54.521
|331,13322
312,73335
319,68886
385,39661
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyoloji
(Burslu)
|EA
|3+0
3+0
5+0
5+0
|3
3
5
5
|185.343
180.267
179.000
93.442
|330,21520
315,82192
302,32603
358,37707
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
5+0
6+0
6+0
|7
5
6
6
|194.297
177.937
183.000
69.414
|327,21511
316,57028
301,16860
373,96238
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
39+0
39+0
35+0
|40
39
39
35
|203.678
262.868
274.000
164.653
|324,20485
293,28894
278,66854
310,31603
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|217.397
—
—
—
|319,94647
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|221.786
201.014
164.000
120.746
|318,60730
309,41569
307,31804
324,52952
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|2+0
5+0
28+0
28+0
|2
—
1
28
|242.052
Dolmadı
Dolmadı
201.931
|312,79992
Dolmadı
Dolmadı
307,05158
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Burslu)
|EA
|5+0
6+0
6+0
6+0
|5
6
6
6
|242.898
253.979
274.000
181.608
|312,56626
295,40796
278,52396
293,71092
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
3+0
4+0
4+0
|4
3
4
4
|245.003
209.060
225.000
170.885
|311,98744
307,10539
289,84067
298,45481
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|254.019
255.453
272.000
185.693
|309,53355
295,03744
279,00996
292,01098
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
—
0
2
|293.056
Dolmadı
Dolmadı
194.481
|299,70566
Dolmadı
Dolmadı
297,74447
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Psikoloji
(Ücretli)
|EA
|54+0
45+0
45+0
45+0
|54
45
45
45
|311.694
314.289
241.000
128.529
|295,39195
282,35508
285,82711
338,97742
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
2+0
2+0
2+0
|3
2
2
2
|320.420
302.063
330.000
183.541
|293,48005
284,80177
267,74604
292,90339
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sigortacılık (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
4+0
4+0
4+0
|5
4
4
4
|340.928
289.792
296.000
187.232
|289,10680
287,36593
274,16225
291,39154
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
10+0
6+0
—
|23
10
6
—
|450.736
432.805
588.000
—
|269,04223
262,51388
234,28580
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|47+0
39+0
32+0
24+0
|47
39
32
24
|455.332
444.040
354.000
152.148
|268,30066
260,93743
263,66447
327,63199
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|39+0
14+0
14+0
14+0
|39
14
14
14
|521.426
362.211
343.000
169.616
|258,34256
273,54983
265,51297
299,03054
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0
25+0
25+0
25+0
|36
25
25
25
|538.121
570.299
649.000
302.626
|256,03374
245,19056
227,94042
253,20397
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|57+0
45+0
52+0
30+0
|57
45
42
30
|587.580
679.474
Dolmadı
262.072
|249,51804
233,98953
Dolmadı
264,76935
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
3+0
2+0
27+0
|2
1
1
2
|592.317
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|248,91692
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2+0
3+0
4+0
5+0
|2
3
0
4
|637.116
766.708
Dolmadı
Dolmadı
|243,45558
224,54620
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
1
0
2
|646.403
Dolmadı
Dolmadı
354.848
|242,35196
Dolmadı
Dolmadı
239,97067
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|16+0
17+0
17+0
17+0
|16
17
17
17
|650.702
701.735
639.000
242.351
|241,84686
231,80825
229,06037
270,99643
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(%50 İndirimli)
|EA
|45+0
37+0
52+0
34+0
|45
34
23
34
|699.901
Dolmadı
Dolmadı
316.645
|236,33794
Dolmadı
Dolmadı
249,45858
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İşletme
(Ücretli)
|EA
|2+0
3+0
4+0
6+0
|2
—
1
0
|746.343
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|231,52032
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|57+0
46+0
32+0
20+0
|57
46
32
20
|798.173
772.661
547.000
184.721
|226,53374
223,66516
238,46961
313,70956
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|2+0
5+0
18+0
30+0
|2
—
0
30
|815.136
Dolmadı
Dolmadı
523.208
|225,02925
Dolmadı
Dolmadı
217,55766
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|821.391
—
—
—
|224,48009
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|3+0
13+0
22+0
22+0
|3
3
5
22
|831.712
Dolmadı
Dolmadı
457.447
|223,59563
Dolmadı
Dolmadı
236,71882
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(%50 İndirimli)
|EA
|36+0
13+0
26+0
23+0
|36
13
7
23
|834.413
763.195
Dolmadı
342.046
|223,35939
225,02572
Dolmadı
243,08588
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İktisat
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
4+0
|2
1
0
0
|913.256
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|216,49789
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|37+0
—
—
—
|37
—
—
—
|916.976
—
—
—
|216,14359
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4+0
4+0
18+0
20+0
|4
3
0
20
|932.603
Dolmadı
Dolmadı
493.587
|214,52662
Dolmadı
Dolmadı
228,37745
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|35+0
15+0
12+0
12+0
|35
15
12
12
|991.539
396.018
365.000
143.800
|197,30598
268,02817
261,96267
331,48679
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
4+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyoloji
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
15+0
28+0
10+0
|13
11
8
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
339.123
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,61581
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|13+0
15+0
24+0
5+0
|1
7
4
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244.872
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
291,82494
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
12+0
16+0
10+0
|13
5
4
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
420.378
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,43317
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|149+0
140+0
80+0
70+0
|88
140
80
70
|Dolmadı
132.571
89.600
43.784
|Dolmadı
333,21379
339,18848
394,82994
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(%50 İndirimli)
|EA
|28+0
14+0
18+0
18+0
|13
1
4
18
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
420.706
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,04806
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
20+0
23+0
15+0
|8
14
13
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.943
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97710
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
21+0
25+0
25+0
|8
3
5
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
438.475
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
211,41912
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
13+0
15+0
25+0
|11
2
1
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Sigortacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
8+0
10+0
25+0
|9
1
0
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
6+0
6+0
8+0
|5
—
0
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(Burslu)
|DİL
|4+0
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|4.601
2.871
6.320
5.229
|458,99683
475,26837
431,71658
443,11202
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(Burslu)
|DİL
|8+0
6+0
5+0
5+0
|8
6
5
5
|8.449
8.814
8.510
7.193
|431,82333
426,76052
417,97777
429,04815
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Burslu)
|DİL
|6+0
4+0
4+0
4+0
|6
4
4
4
|11.470
11.737
9.610
7.939
|417,09462
412,73131
411,49156
424,52597
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|DİL
|24+0
17+0
17+0
3+0
|24
17
17
3
|26.667
21.736
20.300
9.947
|361,49499
373,34366
361,87833
411,74524
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|DİL
|37+0
29+0
24+0
22+0
|37
29
24
22
|28.138
26.477
24.600
20.904
|356,56514
356,86920
344,37990
354,65534
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli)
|DİL
|10+0
10+0
11+0
14+0
|10
10
11
14
|47.488
67.464
64.700
48.752
|294,53569
240,10739
222,16064
252,19825
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(Ücretli)
|DİL
|2+0
5+0
5+0
20+0
|2
—
5
9
|51.518
Dolmadı
52.600
Dolmadı
|282,52840
Dolmadı
253,22304
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)
|DİL
|32+0
27+0
27+0
27+0
|32
27
27
27
|67.239
72.509
37.900
34.365
|239,28832
228,05515
296,36419
298,04131
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Ücretli)
|DİL
|2+0
2+0
2+0
2+0
|1
2
1
2
|Dolmadı
75.501
Dolmadı
48.620
|Dolmadı
209,60142
Dolmadı
252,57864
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|350,36151
335,37206
|236.418
237.529
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|345,34542
344,92505
|253.523
205.638
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|345,12167
337,73910
|254.237
229.169
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|334,94662
379,85811
|292.370
121.139
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|334,70817
323,90294
|293.342
282.840
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|334,42373
340,48866
|294.486
219.925
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|333,84298
320,99337
|296.855
295.665
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|327,86034
322,04565
|322.601
290.970
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|327,30323
318,64681
|325.125
306.553
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|324,14247
306,93084
|339.711
367.102
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|322,66894
311,18239
|346.645
343.715
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|322,42579
318,24707
|347.802
308.489
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|319,56528
309,31047
|361.641
353.780
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|308,88328
303,52180
|420.040
386.901
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Diyaliz
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|307,99824
305,68445
|425.266
374.243
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|304,35124
306,64922
|447.383
368.679
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|304,23681
305,86982
|448.073
373.175
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|302,75133
299,78932
|457.690
410.056
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|302,13943
309,04414
|461.604
355.226
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|300,17994
290,10108
|474.379
476.866
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|294,65914
299,07040
|512.387
414.659
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|293,32243
284,74975
|521.909
518.604
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|291,51836
283,97601
|535.099
524.896
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|289,06532
279,75102
|553.805
560.573
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|283,03642
286,79840
|601.637
502.124
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Otomotiv Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
8+0
|8
5
|279,97387
268,51620
|627.227
666.570
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Mekatronik
(Burslu)
|TYT
|8+0
5+0
|8
5
|277,25600
276,55963
|650.632
589.067
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0
2+0
|1
2
|275,75787
187,53962
|663.886
1.725.759
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|4+0
8+0
|4
8
|273,27011
248,91286
|686.224
892.607
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|272,94091
246,24146
|689.286
926.816
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Burslu)
|TYT
|4+0
2+0
|4
2
|272,82520
272,94962
|690.342
622.858
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0
22+0
|34
22
|272,42063
270,30189
|694.022
648.650
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|267,41506
248,23529
|741.591
901.254
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
16+0
|38
16
|266,45175
267,64092
|751.156
675.551
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|266,13013
271,75574
|754.358
634.372
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gıda Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|4+0
10+0
|4
10
|266,06221
228,98841
|755.017
1.152.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
16+0
|38
16
|265,49789
285,92681
|760.693
509.263
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Elektronik Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|265,11908
258,77789
|764.476
772.009
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|264,32773
242,28354
|772.332
977.615
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Dış Ticaret
(Burslu)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|263,03520
244,82101
|785.339
945.026
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|261,85614
270,72410
|797.403
644.427
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|42+0
24+0
|42
24
|258,70184
259,74340
|830.956
761.017
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|45+0
28+0
|45
28
|257,37908
275,95782
|845.056
594.590
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İşletme Yönetimi
(Burslu)
|TYT
|4+0
8+0
|4
8
|257,26753
242,57708
|846.240
973.841
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Lojistik
(Burslu)
|TYT
|4+0
8+0
|4
8
|257,26557
243,24215
|846.264
965.189
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|256,26683
274,29668
|857.116
610.190
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
22+0
|30
22
|252,23889
252,85411
|902.192
843.263
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
24+0
|32
24
|251,37154
258,67652
|912.121
773.162
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|4+0
2+0
|4
2
|249,38978
251,43645
|934.632
860.958
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|248,95173
238,12728
|939.672
1.030.756
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(Burslu)
|TYT
|4+0
10+0
|4
10
|245,15280
219,85629
|983.902
1.282.121
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
22+0
|42
22
|241,02908
261,90391
|1.032.898
736.627
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|36+0
24+0
|36
24
|239,90048
241,56865
|1.046.396
986.838
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Diyaliz
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
14+0
|42
14
|239,66238
273,41317
|1.049.257
618.362
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|238,61411
242,42974
|1.061.815
975.743
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|237,40453
262,22590
|1.076.409
733.012
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|237,39776
236,69717
|1.076.485
1.049.138
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fizyoterapi
(%25 İndirimli)
|TYT
|45+0
28+0
|45
28
|231,50564
246,12444
|1.149.241
928.265
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
24+0
|40
24
|230,26388
243,65414
|1.164.864
959.832
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|45+0
28+0
|45
28
|228,58578
259,69466
|1.186.431
761.583
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|223,77393
222,31565
|1.249.893
1.247.196
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|222,89447
227,78628
|1.261.743
1.168.912
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(Burslu)
|TYT
|3+0
10+0
|3
5
|219,82222
—
|1.303.089
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
19+0
|20
19
|217,76936
209,81433
|1.330.348
1.425.281
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
20+0
|30
20
|216,45512
235,76933
|1.347.957
1.061.084
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(Burslu)
|TYT
|3+0
10+0
|3
9
|214,65283
—
|1.372.632
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0
12+0
|32
12
|212,20817
244,03311
|1.406.098
955.020
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
13+0
|17
13
|211,85970
217,53178
|1.410.894
1.314.785
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|209,84013
222,85330
|1.439.007
1.239.432
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|205,08492
209,36710
|1.506.454
1.431.838
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0
18+0
|28
18
|204,87813
224,52135
|1.509.321
1.215.532
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
30+0
|32
30
|204,71885
207,79594
|1.511.585
1.455.168
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0
15+0
|28
15
|203,91983
220,55885
|1.522.955
1.272.285
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|202,21425
220,11106
|1.547.598
1.278.591
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
2+0
|25
2
|200,68207
232,28868
|1.569.758
1.107.197
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
10+0
|21
10
|200,17776
217,67353
|1.576.945
1.312.784
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|199,78174
198,03796
|1.582.448
1.603.566
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
10+0
|17
10
|194,60056
190,18627
|1.651.961
1.704.476
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0
16+0
|34
16
|194,18840
205,16633
|1.656.789
1.494.905
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0
8+0
|5
8
|Dolmadı
207,52320
|Dolmadı
1.459.260
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
10+0
|—
0
|—
—
|—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|—
257,90981
|—
782.096
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|—
2
|—
212,22845
|—
1.390.087
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
10+0
|4
8
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
10+0
|17
10
|Dolmadı
192,30905
|Dolmadı
1.681.702
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Dış Ticaret
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
2+0
|4
2
|Dolmadı
201,92562
|Dolmadı
1.544.739
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
2+0
|7
2
|Dolmadı
220,82889
|Dolmadı
1.268.367
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
10+0
|1
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
10+0
|4
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Gıda Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
10+0
|1
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
2+0
|6
1
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
2+0
|2
2
|Dolmadı
191,35329
|Dolmadı
1.692.545
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Lojistik
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
2+0
|5
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Makine
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
10+0
|12
10
|Dolmadı
190,42334
|Dolmadı
1.702.150
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Mekatronik
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
2+0
|15
2
|Dolmadı
230,26601
|Dolmadı
1.134.486
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Adalet
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|23+0
18+0
|5
15
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
8+0
|8
7
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|21+0
10+0
|16
10
|Dolmadı
212,15660
|Dolmadı
1.391.096
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
8+0
|9
8
|Dolmadı
207,63660
|Dolmadı
1.457.495
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0
8+0
|3
2
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|23+0
10+0
|6
10
|Dolmadı
213,66547
|Dolmadı
1.369.536
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Burslu)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|—
285,21351
|—
514.882