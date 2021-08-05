Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bir deri bir kemik kalmak deyimi gelmektedir. Genellikle kişilerin aşırı zayıflaması durumu olarak bilinen bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Çok zayıf olmak.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK NE DEMEK?

İnsan ya da hayvan için çok zayıflamak anlamı taşımaktadır.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ