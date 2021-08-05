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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:23

Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da bir deri bir kemik kalmak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, çok zayıflamak, aşırı zayıflamak ve fiziken incelmek olarak bilinen bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bir deri bir kemik kalmak deyimi gelmektedir. Genellikle kişilerin aşırı zayıflaması durumu olarak bilinen bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Çok zayıf olmak.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK NE DEMEK?

İnsan ya da hayvan için çok zayıflamak anlamı taşımaktadır.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O kadar kilo verdi ki bir deri bir kemik kaldı.
  • Hastalıktan bir deri bir kemik kaldı.
  • Kadın stresten bir deri bir kemik kalmış.

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Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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