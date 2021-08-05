Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bir deri bir kemik kalmak deyimi gelmektedir. Genellikle kişilerin aşırı zayıflaması durumu olarak bilinen bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bir deri bir kemik kalmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Çok zayıf olmak.
İnsan ya da hayvan için çok zayıflamak anlamı taşımaktadır.