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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:30

Bir Dikili Ağacı Olmamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Bir Dikili Ağacı Olmamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da bir dikili ağacı olmamak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, toprak üstünde herhangi bir malı mülkü olmamak, bulunmamak anlamı taşıyan bir dikili ağacı olmamak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bir dikili ağacı olmamak deyimi gelmektedir. Genellikle kişilerin maddi anlamda herhangi bir malının ya da mülkünün bulunmaması durumu olarak bilinen bir dikili ağacı olmamak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bir dikili ağacı olmamak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİR DİKİLİ AĞACI OLMAMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

  • Hiç malı bulunmamak.
  • Toprak üstünde herhangi bir malı mülkü olmamak, bulunmamak.
  • Hiçbir şeyi olmamak.

BİR DİKİLİ AĞACI OLMAMAK NE DEMEK?

Kişilerin maddi anlamda herhangi bir malının ya da mülkünün olmaması durumudur.

BİR DİKİLİ AĞACI OLMAMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • İflas ettiği için bir dikili ağacı kalmadı.
  • Bu gidişle bir dikili ağacımız olmayacak.
  • Parasını kötü kullandığı için bir dikili ağacı olmadı.

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Bir Dikili Ağacı Olmamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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