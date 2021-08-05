Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "birlikten kuvvet doğar" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "birlikten kuvvet doğar atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "birlikten kuvvet doğar" atasözünün anlamı; "Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan işler daha iyi neticeler verir, sıkıntılı konular bile kolayca halledilebilir" şeklindedir. Her insanın bir işi yapacak gücü ve kapasitesi sınırlıdır. Tek bir kişinin gücünün yetmediği durumlarda birlikte çalışılırsa daha başarılı olunur. Kişinin gücü yetse bile, tek başına saatlerce uğraşarak yapabileceği bir işi, bir grup insan dakikalar içinde tamamlayabilir. Bu durumda yapılan iş hem daha kaliteli olur hem de o işte çalışan insanlar daha az yorulur. Atasözü tam da bu durumu ifade etmektedir.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR NE DEMEK?

İnsan sosyal bir varlık olduğu için hayatın her alanında türdeşlerine ihtiyaç duyar. Bu sebeple tek başına değil ekip halinde çalışmak hem kişiye hem de yapılan işe katkı sağlar. Birlikten kuvvet doğar atasözü bu durumu ifade etmekte ve ekip halinde çalışan insanların yalnızken olduğundan daha güçlü olduğunu izah etmektedir.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Az el aş kotarır, çok el iş kotarır.

Yalnız taştan duvar olmaz.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR ÖRNEKLERİ

Birlikten kuvvet doğar dedik ve birlikte imza toplayarak mahallemize kedi sulukları koydurduk.