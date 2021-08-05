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Haberler Eğitim Haberleri Boğaziçi Üniversitesi taban puanları! 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:35 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:35

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları! 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları! 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Boğaziçi Üniversitesi taban puanları!

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet
Üniversitesi)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 1, 4, 22, 23, 24, 150 70800 431.38684 1 1 5 EPDAD 73.300522 70.040020
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 9 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 87400 412.82617 1 1 2 71.490990 72.657653
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 20 1 1, 4, 22, 23, 24, 150 55100 449.31577 2 1 73.258955 71.605496
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 18 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 43300 463.17757 1 3 4 75.862185 74.243536
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL 90 3 17 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151,
160		 3040 475.88386 6 7 EPDAD 71.537875 75.484119
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 20 1 8 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 60500 443.19702 1 1 * 71.848789 67.925594
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 20 1 7 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 35200 473.14232 1 3 4 80.174822 70.866274
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 4 SÖZ 60 2 16 1, 4, 22, 23, 24, 150, 151 2450 439.58314 2 3 74.760394 75.016356
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) 4 EA 70 2 18 4, 22, 23, 24, 150, 151 7090 446.89527 3 3 5 77.146888 73.949459
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilimi (İngilizce) 4 DİL 65 2 4, 22, 23, 24, 168 1580 498.46411 2 1 3
Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 DİL 1 5, 22, 23, 24, 168 ... ----
Dilbilimi (İngilizce) 4 DİL 55 2 4, 22, 23, 24, 159 2410 484.60256 1 2 4
Felsefe (İngilizce) 4 EA 65 2 4, 22, 23, 24, 145 8730 440.56495 1 1 4 77.049060 63.710600
Fizik (İngilizce) 4 SAY 65 2 4, 22, 23, 24, 145 13100 504.30059 12 2 3 79.596324 63.928750
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 65 2 4, 22, 23, 24, 160 2300 486.42018 1 3 5 72.435765 75.089131
Kimya (İngilizce) 4 SAY 65 2 4, 22, 23, 24, 145 28700 481.39663 7 5 3 76.642114 62.069310
Matematik (İngilizce) 4 SAY 65 2 4, 22, 23, 24, 145 12500 505.45742 9 8 2 80.199453 78.972753
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 4 SAY 75 2 4, 22, 23, 24 16300 499.11563 5 3 3 80.188636 79.656145
Psikoloji (İngilizce) 4 EA 90 3 4, 22, 23, 24 1170 492.94986 4 1 8 81.091274 73.045233
Sosyoloji (İngilizce) 4 EA 65 2 4, 22, 23, 24 2710 473.51675 3 4 5 77.306719
Tarih (İngilizce) 4 SÖZ 70 2 4, 22, 23, 24 849 469.39477 7 4 5 75.428299 78.508895
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 SÖZ 70 2 4, 22, 23, 24 1600 451.35193 2 4 5 73.783332 75.603370
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) 4 EA 100 3 4, 22, 23, 24 656 504.44598 9 7 7 80.894474 71.562170
İşletme (İngilizce) 4 EA 100 3 4, 22, 23, 24 488 510.30380 10 4 9 81.094057 75.205340
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 90 3 4, 22, 23, 24 991 496.29287 3 7 6 81.089102 76.314040
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 90 3 4, 22, 23, 24, 144 341 546.34716 12 1 5 ABET 79.845622 75.112700
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 90 3 4, 22, 23, 24, 144 713 542.23147 17 3 3 ABET 85.018002 69.130110
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 4, 22, 23, 24, 144 1260 537.91688 9 3 3 ABET 82.223486
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 4, 22, 23, 24, 144 20500 492.74461 11 4 2 ABET 81.304276
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 4, 22, 23, 24, 144 8750 512.65274 6 4 2 ABET 76.879516
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 5, 22, 23, 24, 144 ... ----
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 4, 22, 23, 24, 144 2730 530.40529 8 4 4 ABET 83.386782
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 65 2 1, 4, 22, 23, 24 7690 444.40411 75.532785
Uluslararası Ticaret (İngilizce) 4 EA 65 2 1, 4, 22, 23, 24 2200 478.51532 75.448370 70.686826
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 EA 65 2 1, 4, 22, 23, 24 1550 486.50952 76.791148

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