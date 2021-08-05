Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bulanık suda balık avlamak deyimi gelmektedir. Genellikle yaşanılan zor ve karışık durumdan kişilerin kendilerini kurtarması, bu durumdan yararlanarak çıkar sağlaması olarak bilinen bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bulanık suda avlamak deyimi, zor durumdan kişinin kendisine fayda çıkarması ve kendi yararını gözetmesi olarak anlamlandırılır. Genellikle böyle durumlar karmaşanın hakim olduğu olaylar olmaktadır.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Mecazi olarak kullanılan bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamı; karışık bir durumdan kişilerin kendi çıkarlarını koruması ve fayda gözetmesi demektir. Karmaşa olan durumun çözülmesi yerine kişiler böyle durumlarda kendi çıkarlarını gözetirler ve olay daha zor hale gelebilir.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ