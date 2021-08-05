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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:57

Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da bulanık suda balık avlamak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, karışık bir durumdan yararlanarak çıkar sağlamak anlamı taşıyan bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise bulanık suda balık avlamak deyimi gelmektedir. Genellikle yaşanılan zor ve karışık durumdan kişilerin kendilerini kurtarması, bu durumdan yararlanarak çıkar sağlaması olarak bilinen bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bulanık suda avlamak deyimi, zor durumdan kişinin kendisine fayda çıkarması ve kendi yararını gözetmesi olarak anlamlandırılır. Genellikle böyle durumlar karmaşanın hakim olduğu olaylar olmaktadır.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Mecazi olarak kullanılan bulanık suda balık avlamak deyiminin anlamı; karışık bir durumdan kişilerin kendi çıkarlarını koruması ve fayda gözetmesi demektir. Karmaşa olan durumun çözülmesi yerine kişiler böyle durumlarda kendi çıkarlarını gözetirler ve olay daha zor hale gelebilir.

BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O adam bulanık suda balık avlamaya çalışan biri.
  • Adam alışmış, bulanık suda balık avlamaya.
  • İnsanlara yardım etmeyi bilmediğinden sürekli bulanık suda balık avlıyor.

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Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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