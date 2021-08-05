Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çam Devirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:13

Çam Devirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Çam Devirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise çam devirmek deyimi yer almaktadır. Genellikle karşıdaki kişiye dokunacak ya da kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek anlamında olan çam devirmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile çam devirmek deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da çam devirmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, birinin kırılmasına ya da sinirlenmesine neden olacak sözler söylemek manasına gelen çam devirmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Aynı ortamda yer alan insanların tepkisini çeken şeyler söylemek.

Anlamı: Sır olarak saklanması gereken bir şeyi ağzından kaçırmak

Anlamı: Sözün nereye gideceğini hiç düşünmeden konuşmak

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

İstemeksizin, ayrımında olmaksızın, karşısındakine dokunacak ya da kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek.

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Çam devirmekte onun üstüne kimse yoktur.
  • Konuşurken bir kez daha çam devirdi.
  • Arkadaşım ağzını açtıkça çam devirip birilerini kızdırmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çam Devirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA