Çam Devirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da çam devirmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, birinin kırılmasına ya da sinirlenmesine neden olacak sözler söylemek manasına gelen çam devirmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Aynı ortamda yer alan insanların tepkisini çeken şeyler söylemek.

Anlamı: Sır olarak saklanması gereken bir şeyi ağzından kaçırmak

Anlamı: Sözün nereye gideceğini hiç düşünmeden konuşmak

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

İstemeksizin, ayrımında olmaksızın, karşısındakine dokunacak ya da kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek.

ÇAM DEVİRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ