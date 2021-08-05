Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (Örgün)
|DİL
|93
|420,2736
|10,760
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Japonca Öğretmenliği (Örgün)
|DİL
|41
|404,2909
|14,538
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün)
|DİL
|62
|399,1202
|15,941
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün)
|SÖZ
|62
|397,3934
|13,625
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün)
|SÖZ
|72
|387,8121
|19,445
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün)
|SÖZ
|62
|387,6692
|19,540
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün)
|EA
|82
|379,4557
|69,251
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Örgün)
|SÖZ
|52
|368,1782
|37,349
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği (Örgün)
|EA
|62
|368,0898
|91,867
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği (Örgün)
|SÖZ
|21
|367,2626
|38,442
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün)
|SÖZ
|52
|361,4443
|46,012
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Örgün)
|SÖZ
|57
|352,0772
|60,791
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım (Örgün)
|TYT
|62
|334,6482
|293,594
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlahiyat (Örgün)
|SÖZ
|195
|325,9901
|120,636
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün)
|SÖZ
|72
|325,6238
|121,686
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Anestezi (Örgün)
|TYT
|72
|324,0758
|340,019
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün)
|SÖZ
|72
|323,6949
|127,506
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün İng.)
|EA
|41
|320,202
|216,557
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Coğrafya (Örgün)
|SÖZ
|62
|314,2482
|158,575
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Örgün)
|TYT
|72
|312,3186
|400,389
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarih (Örgün)
|SÖZ
|72
|310,4569
|172,532
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.)
|SÖZ
|72
|302,5105
|204,521
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gazetecilik (Örgün)
|SÖZ
|72
|302,4954
|204,581
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Örgün)
|TYT
|62
|302,217
|461,079
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Örgün)
|TYT
|72
|301,4955
|465,781
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlahiyat (İ.Ö.)
|SÖZ
|144
|301,1803
|210,306
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.)
|SÖZ
|62
|300,3902
|213,716
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün)
|EA
|62
|298,5474
|298,006
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji (Örgün)
|TYT
|57
|289,7284
|548,611
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarih (İ.Ö.)
|SÖZ
|62
|283,6929
|294,762
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sosyoloji (Örgün)
|EA
|62
|282,2555
|375,111
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Örgün)
|TYT
|77
|277,8851
|645,163
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Örgün)
|EA
|62
|276,1335
|408,415
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Grafik Tasarımı (Örgün)
|TYT
|62
|274,9728
|670,832
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
|TYT
|62
|274,6852
|673,428
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün)
|SÖZ
|62
|271,8478
|361,456
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.)
|EA
|52
|268,2158
|455,846
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Örgün)
|EA
|62
|268,0647
|456,806
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|62
|268,0228
|735,731
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Adalet (Örgün)
|TYT
|62
|267,4234
|741,501
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün)
|EA
|93
|263,9267
|483,226
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Örgün)
|TYT
|52
|262,2067
|793,772
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gemi İnşaatı (Örgün)
|TYT
|52
|261,86
|797,355
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|31
|261,0764
|805,653
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün)
|EA
|41
|260,1674
|508,638
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Biyokimya (Örgün)
|TYT
|31
|259,9797
|817,348
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (Örgün)
|EA
|62
|259,4947
|513,360
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Örgün)
|EA
|62
|259,1291
|515,925
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (Örgün)
|EA
|62
|258,9731
|517,019
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sosyoloji (İ.Ö.)
|EA
|52
|257,6773
|526,097
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Enerji Yönetimi (Örgün)
|EA
|31
|257,2643
|529,069
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi (İ.Ö.)
|TYT
|52
|254,577
|875,783
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Örgün)
|TYT
|41
|251,8
|907,199
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|52
|251,258
|913,380
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Makine (Örgün)
|TYT
|52
|250,1338
|926,270
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün)
|EA
|82
|249,5637
|587,194
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektrik (Örgün)
|TYT
|62
|248,9676
|939,483
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Adalet (İ.Ö.)
|TYT
|52
|248,8737
|940,569
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (Örgün)
|EA
|93
|248,8138
|593,124
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö.)
|EA
|41
|246,3955
|612,500
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Mekatronik (Örgün)
|TYT
|41
|245,5725
|978,793
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Örgün)
|TYT
|52
|245,2659
|982,548
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (İ.Ö.)
|EA
|52
|242,2904
|646,922
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (İ.Ö.)
|EA
|52
|240,1671
|665,449
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Spor Yönetimi (Örgün)
|TYT
|52
|239,6076
|1049929
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|93
|239,2852
|1053861
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün)
|TYT
|72
|239,1167
|1055850
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Felsefe (Örgün)
|EA
|41
|237,9412
|685,433
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.)
|TYT
|52
|236,8581
|1083002
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Makine (İ.Ö.)
|TYT
|36
|236,5101
|1087241
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Örgün)
|EA
|52
|235,784
|704,895
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.)
|EA
|82
|235,5441
|707,172
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Örgün)
|EA
|31
|235,4127
|708,429
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Spor Yönetimi (Örgün)
|TYT
|41
|235,1375
|1104003
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Örgün)
|TYT
|72
|234
|1117892
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektrik (Örgün)
|TYT
|41
|233,6101
|1122730
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektrik (İ.Ö.)
|TYT
|52
|233,2965
|1126618
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|82
|233,1886
|1127944
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme (Örgün)
|EA
|82
|232,8461
|733,140
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|57
|232,7555
|1133487
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|36
|232,6797
|1134452
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İktisat (Örgün)
|EA
|82
|232,3628
|737,939
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|26
|231,6193
|1147773
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği (Örgün)
|TYT
|67
|230,5636
|1161015
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Makine (Örgün)
|TYT
|52
|230,2711
|1164753
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (İ.Ö.)
|EA
|41
|229,8376
|763,458
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (İ.Ö.)
|EA
|52
|229,7375
|764,505
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün)
|EA
|82
|229,5569
|766,291
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Örgün)
|TYT
|57
|228,8242
|1183346
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Örgün)
|EA
|62
|228,7238
|774,813
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (Örgün)
|TYT
|26
|227,8053
|1196587
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İ.Ö.)
|EA
|62
|227,2508
|790,433
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Arkeoloji (Örgün)
|EA
|52
|226,9576
|793,559
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Ekonometri (Örgün)
|EA
|41
|225,2022
|813,192
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün)
|TYT
|72
|224,1862
|1244554
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turist Rehberliği (Örgün)
|TYT
|62
|224,119
|1245435
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|21
|223,4505
|1254287
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Örgün)
|TYT
|62
|222,8413
|1262430
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Örgün)
|TYT
|31
|222,7124
|1264174
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Örgün)
|TYT
|62
|222,5325
|1266571
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|TYT
|72
|220,8234
|1289508
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün)
|TYT
|62
|219,8104
|1303227
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Spor Yönetimi (İ.Ö.)
|TYT
|41
|219,2173
|1311183
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği (İ.Ö.)
|TYT
|52
|218,6443
|1318847
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (Örgün)
|TYT
|52
|218,1579
|1325322
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (Örgün)
|TYT
|82
|216,7269
|1344324
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Lojistik (Örgün)
|TYT
|57
|216,093
|1353019
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Dış Ticaret (Örgün)
|TYT
|47
|215,2271
|1364744
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün)
|TYT
|52
|214,7565
|1371251
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Örgün)
|TYT
|31
|214,3356
|1377032
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Örgün)
|TYT
|47
|213,7912
|1384465
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|31
|211,0156
|1422639
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün)
|TYT
|47
|210,1748
|1434297
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|52
|210,0766
|1435680
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün)
|TYT
|52
|209,9332
|1437730
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün)
|TYT
|36
|208,3405
|1460139
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün)
|TYT
|41
|206,5216
|1485910
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün)
|TYT
|72
|206,1723
|1490852
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turist Rehberliği (İ.Ö.)
|TYT
|41
|205,8861
|1494982
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği (Örgün)
|TYT
|21
|205,1183
|1506023
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Örgün)
|TYT
|62
|203,7539
|1525378
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|52
|203,1088
|1534737
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Dış Ticaret (Örgün)
|TYT
|41
|202,1317
|1548804
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Örgün)
|TYT
|36
|202,0933
|1549396
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Lojistik (Örgün)
|TYT
|62
|199,4227
|1587587
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|26
|199,1244
|1591810
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün)
|TYT
|57
|198,6878
|1597774
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Maliye (İ.Ö.)
|TYT
|52
|196,2941
|1630397
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Örgün)
|TYT
|41
|195,6927
|1638183
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün)
|TYT
|62
|195,5233
|1640409
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Örgün)
|TYT
|52
|195,2895
|1643349
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.)
|TYT
|52
|194,6639
|1651194
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|62
|194,3941
|1654261
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Dış Ticaret (Örgün)
|TYT
|52
|194,1442
|1657299
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Örgün)
|TYT
|52
|192,5052
|1675822
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar (Örgün)
|TYT
|72
|189,5927
|1703206
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Organik Tarım (Örgün)
|TYT
|31
|187,5208
|1717371
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Pazarlama (Örgün)
|TYT
|36
|181,9322
|1734468
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.)
|TYT
|52
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği (Örgün)
|TYT
|21
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları (Örgün)
|TYT
|21
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Örgün)
|TYT
|36
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kooperatifçilik (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar (Örgün)
|TYT
|52
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|36
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Pazarlama (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sondaj Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|26
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|31
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi (Örgün)
|TYT
|21
|Dolmadı
|–
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Örgün)
|TYT
|41
|Dolmadı
|–