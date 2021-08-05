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Giriş Tarihi: 5.8.2021 13:51

Canını Dişine Takmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Canını Dişine Takmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da canını dişine takmak deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse, her tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek anlamında kullanılan canını dişine takmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise canını dişine takmak deyimi gelmektedir. Genellikle bütün gücünü harcayarak bir işi ya da eylemi gerçekleştirme manası barındıran canını dişine takmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile canını dişine takmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

CANINI DİŞİNE TAKMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir iş ya da alınan sorumluluğun yerine getirilmesi açısından çok çalışmak anlamına gelmekle birlikte, zorlu bir görev için geçirilen süreci ifade eder.

CANINI DİŞİNE TAKMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Her tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek.

Bütün gücünü harcayarak bir işi tamamlamak.

CANINI DİŞİNE TAKMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Çok çalıştı, canını dişine taktı ve başardı.
  • Canını dişine takıp bütün işi tek başına halletti.
  • Canını dişine takıp, koskoca tarlayı sürdü.

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Canını Dişine Takmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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