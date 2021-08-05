Dicle Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları 2021: Dicle Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Dicle Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|110
|110
|481,19799
|491,27760
|3
|3
|460,21311
|480,60928
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik
|SAY
|100
|100
|398,56473
|458,29018
|3
|3
|357,19675
|395,15206
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|80
|80
|463,40698
|489,69738
|2
|2
|438,12887
|447,27394
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|72
|266,45250
|426,40346
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|55
|57
|204,66348
|429,54023
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|62
|225,15948
|315,28381
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|40
|41
|235,23114
|340,28692
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|60
|60
|364,86046
|415,41674
|2
|2
|284,77765
|320,48249
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|80
|82
|239,23207
|358,81714
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|81
|265,25457
|340,20247
|2
|1
|238,46765
|238,46765
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|229,12284
|289,68116
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|72
|302,60743
|361,86546
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|259,43171
|390,07664
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|25
|26
|253,83130
|366,66412
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|234,54693
|355,30703
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|15
|16
|248,29337
|337,74065
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|60
|62
|274,49777
|354,00257
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50
|51
|255,34284
|338,27641
|2
|1
|236,51387
|236,51387
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|280
|280
|408,37158
|474,28609
|7
|7
|361,33731
|371,55961
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|60
|62
|225,14354
|302,69163
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|70
|72
|231,28382
|337,87712
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|70
|72
|266,74149
|433,11745
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|255,21821
|404,79339
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|40
|41
|222,61314
|260,43877
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|350
|350
|323,51525
|434,85186
|9
|9
|236,10018
|315,40826
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|150
|154
|300,43791
|364,10030
|4
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|72
|256,20755
|425,04001
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|110
|113
|315,53226
|427,98129
|3
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100
|44
|283,82238
|379,03111
|3
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100
|80
|283,21548
|355,31182
|3
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|30
|12
|283,80728
|361,28950
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi
|EA
|70
|72
|264,27710
|378,40828
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|240
|240
|498,48475
|526,29505
|6
|6
|492,59877
|496,02607
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|80
|353,32332
|430,88817
|2
|2
|258,39092
|263,98584
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|30
|31
|241,97742
|361,83292
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|50
|52
|259,74047
|327,45114
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|226,59590
|290,81583
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|40
|41
|244,14053
|307,06232
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni
|SAY
|30
|31
|225,05171
|261,47010
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|52
|286,02319
|418,90157
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|21
|358,95000
|393,69321
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|41
|304,43823
|429,77402
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|442,84148
|466,25091
|1
|1
|426,74888
|426,74888
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|60
|396,08163
|433,63393
|2
|2
|269,30713
|283,97955
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20
|21
|390,40408
|437,09893
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|393,87626
|445,85129
|2
|2
|369,94995
|389,77121
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|40
|378,57445
|435,83734
|1
|1
|368,98611
|368,98611
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|359,10696
|389,00309
|2
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|21
|349,13740
|389,04384
|1
|0
|---
|---
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|20
|359,89199
|376,49437
|1
|1
|298,38806
|298,38806
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|40
|393,78991
|430,64347
|1
|1
|372,66201
|372,66201