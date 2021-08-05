Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "dost acı söyler" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "dost acı söyler atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

DOST ACI SÖYLER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "dost acı söyler" atasözünün anlamı; "Dost olan kimse dostundan gerçeği saklamaz, dostunun kusurunu, yanlışını acı da olsa söyler, dostunu uyarır, dostun acı sözü iyilik içindir" şeklindedir. Çünkü yalan sözle karşındakini güldürmektense doğru sözle onu daha iyi olması için geçici olarak ağlatmak yeğdir. Gerçek arkadaşlıkta sırf karşısındakini üzmemek için gerçekleri saklamak söz konusu olamaz. Gerçek bir dost, dostunun kusurunu dışarıya karşı örter ancak onun yüzüne söyler. Böylece dostunun kusurunu ortadan kaldırmasına vesile olur.

DOST ACI SÖYLER NE DEMEK?

İnsan doğası gereği hata yapabilir. İnsanlar bazen kusurlarını kendisi fark edemez ve bunlar ancak dışarıdan görülebilir. Bu durumda gerçek bir dost bu kusuru görmezden gelmek yerine açıkça söyleyerek arkadaşının bunu düzeltmesini sağlar. Gerçekleri duymak bazen acı verici olsa da sadece mutlu olsun diye bu kusuru gizli tutmak iyilik değil kötülük olacaktır. Dost acı söyler atasözü de tam olarak bu durum için kullanılır.

DOST ACI SÖYLER BENZERİ ATASÖZLERİ

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

Doğru söz acıdır.

Hak söz ağızdan acı gelir.

DOST ACI SÖYLER ÖRNEKLERİ

Seni yaptığın yanlış konusunda uyarmam gerekiyordu çünkü dost acı söyler.

Bu uyarım için bana kızma çünkü dost acı söyler.