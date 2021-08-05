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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:02

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri yüzyıllar boyunca söylenegelen, günümüzde hala geçerliliğini koruyan nasihatleri barındırır. Bunlardan biri de el elden üstündür sözüdür. Bazen mecazlı sözlere, bazen doğadan alıntılamalara, bazen de tecrübelere dayalı olarak tasarlanan bu özlü sözler toplumumuzda geniş yer tutar. Bu sözlerin anlamını inceleyenler, el elden üstündür atasözünün anlamı nedir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bu atasözünün kısa ve uzun anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde örnek kullanımı.

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "el elden üstündür" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "el elden üstündür atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "el elden üstündür" atasözünün anlamı; "Her şeyden ve herkesten daha iyi ve üstün olan bulunur" şeklindedir. Bir konuda çok iyi olduğu kabul görülen kişi bile o konunun son kademesine ulaşmış sayılmaz. Muhakkak ondan daha ileri ve derece olarak yüksek olan kimseler vardır. Bir kişi bir işte ne kadar iyi olursa olsun ondan daha iyi bilen elbet bulunur. Dolayısıyla kişi büyüklenmeden başkalarına akıl danışmayı alışkanlık haline getirmelidir. Bu atasözünün anlamı budur.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR NE DEMEK?

Kimsenin kendisini bir alanda en üstün ve en yetenekli görmemesi gerekir. Zira herkesten daha bilgili ve donanımlı birini bulmak mümkündür. Bu sebeple, alçak gönüllüğü aşılamak, böbürlenmeyi engellemek amacıyla el elden üstündür atasözü söylenegelmiştir.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR ÖRNEKLERİ

İşinde çok iyi olabilirsin ancak, hayatta her zaman bir işte senden daha iyi insanlar olabileceğini unutmamalısın çünkü el elden üstündür.

Bu işle ilgili birilerinden yardım almanda fayda var, sonuçta el elden üstündür.

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El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler
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