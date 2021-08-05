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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:08

Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise etekleri tutuşmak deyimi yer almaktadır. Genellikle korkmak, telaşlanmak gibi anlamlar barındıran etekleri tutuşmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile etekleri tutuşmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da etekleri tutuşmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, çok telaşlanmak ve telaşa düşmek anlamları taşıyan etekleri tutuşmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ETEKLERİ TUTUŞMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Çok telaşlanmak ve heyecanlanmak anlamları taşır. Özellikle büyük olaylar karşısında insanların çok telaşlanmasını ifade eder.

ETEKLERİ TUTUŞMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Çok heyecanlanmak, çok telaşlanmak manasına gelir.

ETEKLERİ TUTUŞMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Öyle bir şey yaptı ki etekleri tutuştu.
  • Patronu gelince korkudan etekleri tutuştu.
  • Yakalanacağını anlayınca etekleri tutuştu.

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Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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