Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "evdeki hesap çarşıya uymaz" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "evdeki hesap çarşıya uymaz" atasözünün anlamı; "Planlanan durumlar her zaman istenildiği gibi olmayabilir" şeklindedir. Çarşıda ya da pazarda, evde planlanan durumlar geçerli olmayabilir. Örneğin fiyatlar evde hesaplanana göre daha yüksekse yapılan hesapta açık çıkabilir. Ya da planlanandan başka bir ihtiyaç doğması halinde yine bu hesap yanlış sonuç verecektir. Bu durumdan hareketle üretilen bu atasözü, hayatta her şeyin önceden planlandığı şekilde ilerlemeyeceğini ifade etmektedir. Hal böyle olunca, kişi bir plan yapsa bile sonradan mağdur olmamak için her olasılığı göze alarak hareket etmelidir.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ NE DEMEK?

Yapacağımız iş için hazırladığımız tasarı, uygulamada düşündüğümüz gibi gerçekleşemeyebilir. Çeşitli değişkenler planladığımız olayın değişikliğe uğramasına sebep olabilir. Bu nedenle, planlı hareket etmek ne kadar iyi olsa bile bu plana sadık kalınamayacak durumlar göz önünde bulundurulmalı, her ihtimale hazırlıklı olunmalıdır. Hayat dinamik bir yapıda olduğu için günün ne getireceği bilinmez. Bu durumu ifade etmek üzere söylenen "evdeki hesap çarşıya uymaz" atasözü, kişinin zihnindeki tasarıda her daim bir açık kapı bırakması ve ikinci planlara hazırlıklı olması için kullanılmaktadır.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Güvenme dayına, azık al yanına.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ ÖRNEKLERİ

Ben de evdeki hesap çarşıya uymaz diyerek hesabımı ona göre yaptım.

Yolda kalmamak için yanına fazla para al, evdeki hesap çarşıya uymaz.