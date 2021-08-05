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Haberler Eğitim Haberleri Fırat Üniversitesi taban puanları 2021! 2 ve 4 yıllık bölümlerin Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:14 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:14

Fırat Üniversitesi taban puanları 2021! 2 ve 4 yıllık bölümlerin Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Fırat Üniversitesi taban puanları 2021! 2 ve 4 yıllık bölümlerin Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Fırat Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Fırat Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 90 3 32500 476.52371
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 30 1 260000 297.71698
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 79400 421.53999
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL 60 2 18800 388.71587
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 22000 384.32455
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 60 2 110000 359.63637
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 169000 357.61218
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 62400 351.13767
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 28700 376.40843
Fen Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 20 1 457000 243.68362
Kimya 4 SAY 25 1 447000 245.56642
Matematik 4 SAY 30 1 339000 271.20166
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 50 2 387000 258.61383
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 30 1 963000 210.48388
İktisat 4 EA 40 1 913000 216.51887
İşletme 4 EA 40 1 901000 217.60528
Maliye 4 EA 60 2 831000 223.63331
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 80 2 685000 238.01748
Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 373000 282.63087
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 198 5 249000 318.17836
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 99 3 219000 299.25192
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 22 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 11 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 60 2 658000 229.31541
Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 60 2 807000 208.37700
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 60 2 598000 237.20953
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 60 2 504000 249.95330
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 60 2 747000 218.61030
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 60 2 570000 240.86911
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 60 2 787000 213.03653
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 50 2 68400 236.41739
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 301000 282.45441
Coğrafya (İÖ) 4 SÖZ 50 2 520000 247.81978
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ 60 2
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 70 2 32900 341.01664
Sosyoloji 4 EA 60 2 769000 229.30806
Tarih 4 SÖZ 80 2 465000 255.58335
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 50 2 661000 228.92562
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 309000 281.06270
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 50 2 521000 247.67582
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 90 3 231000 310.02793
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 85 3 213000 318.39026
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 85 3 264000 296.24316
Biyomühendislik 4 SAY 20 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 80 2 269000 294.49229
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 30 1
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 70 2
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 10 1 ... ----
Makine Mühendisliği 4 SAY 20 1
Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 20 1
Yazılım Mühendisliği 4 SAY 60 2 147000 358.71367
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 70 2 241000 305.43936
Ebelik 4 SAY 80 2 223000 313.75740
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 70 2 256000 299.56420
Hemşirelik 4 SAY 130 4 156000 352.25089
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY 50 2 295000 284.88435
Uçak Bakım ve Onarım 4 SAY 50 2 247000 303.23832
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 596000 248.48897
Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 40 1 712000 235.04801
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 20 1 663000 213.11380
Teknoloji Fakültesi
Adli Bilişim Mühendisliği 4 SAY 48 2 236000 307.65417
Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 40 1 282000 289.54354
Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1
Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 12 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 30 1
Yazılım Mühendisliği 4 SAY 70 2 156000 352.38354
Yazılım Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 193000 329.14310
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) 4 SAY 20 167000 344.77734
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 18 1 299000 283.66909
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SAY 16 1 261000 297.30588
Tıp Fakültesi 6 SAY 200 5 18900 495.14711
Veteriner Fakültesi 5 SAY 120 3 130000 371.62823

Fırat Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Baskil Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT 30 1
Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1
Organik Tarım 2 TYT 30 1 ... ----
Raylı Sistemler Makinistliği 2 TYT 30 1 941000 248.82810
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 35 1 1316000 239.52335
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 20 1
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 25 1 1459000 208.44162
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT 20 1
Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 40 1 1360000 215.56517
Kaynak Teknolojisi 2 TYT 25 1
Kimya Teknolojisi 2 TYT 25 1 1459000 208.41997
Yapı Denetimi 2 TYT 25 1 1482000 206.81840
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 35 1 1459000 208.40875
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 932000 249.61408
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1
Tapu ve Kadastro 2 TYT 35 1 1036000 240.77816
Yapı Denetimi 2 TYT 30 1
Keban Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT 30 1 1056000 239.09167
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 30 1 1492000 206.06505
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1 1662000 193.76557
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 30 1 1211000 226.72669
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT 30 1 ... ----
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 35 1 1316000 218.86634
Eczane Hizmetleri 2 TYT 35 1 539000 291.02996
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 65 2 366000 318.74435
İşletme Yönetimi 2 TYT 25 1
Optisyenlik 2 TYT 30 1 800000 261.58443
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 30 1 1208000 226.95939
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi 2 TYT 70 2 358000 320.39130
Fizyoterapi 2 TYT 70 2 493000 297.37671
Odyometri 2 TYT 40 1 535000 291.51053
Otopsi Yardımcılığı 2 TYT 70 2 680000 295.70823
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 65 2 809000 284.61998
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 50 2 709000 270.80652
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 452000 303.59768
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 527000 292.58910
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 736000 290.34068
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 610000 281.98981
Sivrice Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT 30 1 1667000 193.28237
Harita ve Kadastro 2 TYT 60 2 1150000 231.44359
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 30 1 681000 273.86340
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 25 1 1728000 185.09844
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 60 2 726000 269.04625
Aşçılık 2 TYT 40 1 1033000 240.98296
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 60 2 1175000 229.50529
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 55 2 1708000 207.45960
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2 1516000 204.39257
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 50 2
Dış Ticaret 2 TYT 60 2 1624000 196.76190
Dış Ticaret (İÖ) 2 TYT 35 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 60 2 1447000 209.28894
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 TYT 50 2
İşletme Yönetimi 2 TYT 60 2 1595000 198.89520
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1355000 215.93472
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 50 2
Pazarlama 2 TYT 40 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 50 2 1624000 196.74153
Yerel Yönetimler 2 TYT 69 2 1625000 196.69220
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 90 3 817000 260.05295
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 ... ----
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 60 2 1006000 243.28096
Elektrik 2 TYT 65 2 1431000 233.77077
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 30 1 1228000 225.39787
Grafik Tasarımı 2 TYT 60 2 1250000 223.79443
İç Mekan Tasarımı 2 TYT 40 1 1269000 241.29135
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 75 2 1103000 235.19257
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 55 2 948000 248.22120
Makine 2 TYT 50 2 1355000 215.92191
Mekatronik 2 TYT 40 1 1189000 228.37497
Mimari Restorasyon 2 TYT 30 1 1112000 234.47390
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 1398000 212.82097
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 40 1 1493000 206.00931
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Fırat Üniversitesi taban puanları 2021! 2 ve 4 yıllık bölümlerin Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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