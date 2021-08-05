Fırat Üniversitesi taban puanları 2021! 2 ve 4 yıllık bölümlerin Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|90
|3
|32500
|476.52371
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|30
|1
|260000
|297.71698
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|79400
|421.53999
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|4
|DİL
|60
|2
|18800
|388.71587
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|22000
|384.32455
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|60
|2
|110000
|359.63637
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|169000
|357.61218
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|62400
|351.13767
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|28700
|376.40843
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|4
|SAY
|20
|1
|457000
|243.68362
|Kimya
|4
|SAY
|25
|1
|447000
|245.56642
|Matematik
|4
|SAY
|30
|1
|339000
|271.20166
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|50
|2
|387000
|258.61383
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|30
|1
|963000
|210.48388
|İktisat
|4
|EA
|40
|1
|913000
|216.51887
|İşletme
|4
|EA
|40
|1
|901000
|217.60528
|Maliye
|4
|EA
|60
|2
|831000
|223.63331
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|80
|2
|685000
|238.01748
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|60
|2
|373000
|282.63087
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|198
|5
|249000
|318.17836
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|99
|3
|219000
|299.25192
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|22
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|11
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|60
|2
|658000
|229.31541
|Gazetecilik (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|807000
|208.37700
|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|60
|2
|598000
|237.20953
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|60
|2
|504000
|249.95330
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|747000
|218.61030
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|60
|2
|570000
|240.86911
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|787000
|213.03653
|İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|50
|2
|68400
|236.41739
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|60
|2
|301000
|282.45441
|Coğrafya (İÖ)
|4
|SÖZ
|50
|2
|520000
|247.81978
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4
|SÖZ
|60
|2
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|70
|2
|32900
|341.01664
|Sosyoloji
|4
|EA
|60
|2
|769000
|229.30806
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|465000
|255.58335
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|50
|2
|661000
|228.92562
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|309000
|281.06270
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|50
|2
|521000
|247.67582
|Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|4
|SAY
|90
|3
|231000
|310.02793
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|85
|3
|213000
|318.39026
|Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|85
|3
|264000
|296.24316
|Biyomühendislik
|4
|SAY
|20
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|269000
|294.49229
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|30
|1
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|10
|1
|...
|----
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Mekatronik Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Yazılım Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|147000
|358.71367
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|70
|2
|241000
|305.43936
|Ebelik
|4
|SAY
|80
|2
|223000
|313.75740
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|70
|2
|256000
|299.56420
|Hemşirelik
|4
|SAY
|130
|4
|156000
|352.25089
|Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|4
|SAY
|50
|2
|295000
|284.88435
|Uçak Bakım ve Onarım
|4
|SAY
|50
|2
|247000
|303.23832
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|50
|2
|596000
|248.48897
|Spor Yöneticiliği (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|712000
|235.04801
|Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|663000
|213.11380
|Teknoloji Fakültesi
|Adli Bilişim Mühendisliği
|4
|SAY
|48
|2
|236000
|307.65417
|Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|40
|1
|282000
|289.54354
|Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|1
|Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|12
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Yazılım Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|156000
|352.38354
|Yazılım Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|193000
|329.14310
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
|4
|SAY
|20
|167000
|344.77734
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|18
|1
|299000
|283.66909
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SAY
|16
|1
|261000
|297.30588
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|200
|5
|18900
|495.14711
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|120
|3
|130000
|371.62823
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Baskil Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|20
|1
|Organik Tarım
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Raylı Sistemler Makinistliği
|2
|TYT
|30
|1
|941000
|248.82810
|Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|35
|1
|1316000
|239.52335
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1459000
|208.44162
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|2
|TYT
|20
|1
|Giyim Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1360000
|215.56517
|Kaynak Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1459000
|208.41997
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|25
|1
|1482000
|206.81840
|Karakoçan Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|35
|1
|1459000
|208.40875
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|932000
|249.61408
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Tapu ve Kadastro
|2
|TYT
|35
|1
|1036000
|240.77816
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|30
|1
|Keban Meslek Yüksekokulu
|Çevre Koruma ve Kontrol
|2
|TYT
|30
|1
|1056000
|239.09167
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|2
|TYT
|30
|1
|1492000
|206.06505
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1662000
|193.76557
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|30
|1
|1211000
|226.72669
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Kovancılar Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|35
|1
|1316000
|218.86634
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|35
|1
|539000
|291.02996
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|65
|2
|366000
|318.74435
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|25
|1
|Optisyenlik
|2
|TYT
|30
|1
|800000
|261.58443
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|30
|1
|1208000
|226.95939
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
|2
|TYT
|70
|2
|358000
|320.39130
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|70
|2
|493000
|297.37671
|Odyometri
|2
|TYT
|40
|1
|535000
|291.51053
|Otopsi Yardımcılığı
|2
|TYT
|70
|2
|680000
|295.70823
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|65
|2
|809000
|284.61998
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|709000
|270.80652
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|452000
|303.59768
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|527000
|292.58910
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|736000
|290.34068
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|610000
|281.98981
|Sivrice Meslek Yüksekokulu
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|2
|TYT
|30
|1
|1667000
|193.28237
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|60
|2
|1150000
|231.44359
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|30
|1
|681000
|273.86340
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|25
|1
|1728000
|185.09844
|Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|60
|2
|726000
|269.04625
|Aşçılık
|2
|TYT
|40
|1
|1033000
|240.98296
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|60
|2
|1175000
|229.50529
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|1708000
|207.45960
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|60
|2
|1516000
|204.39257
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|60
|2
|1624000
|196.76190
|Dış Ticaret (İÖ)
|2
|TYT
|35
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|60
|2
|1447000
|209.28894
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|60
|2
|1595000
|198.89520
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|60
|2
|1355000
|215.93472
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|Pazarlama
|2
|TYT
|40
|1
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|50
|2
|1624000
|196.74153
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|69
|2
|1625000
|196.69220
|Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|90
|3
|817000
|260.05295
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|50
|2
|...
|----
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1006000
|243.28096
|Elektrik
|2
|TYT
|65
|2
|1431000
|233.77077
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1228000
|225.39787
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|60
|2
|1250000
|223.79443
|İç Mekan Tasarımı
|2
|TYT
|40
|1
|1269000
|241.29135
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|75
|2
|1103000
|235.19257
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|55
|2
|948000
|248.22120
|Makine
|2
|TYT
|50
|2
|1355000
|215.92191
|Mekatronik
|2
|TYT
|40
|1
|1189000
|228.37497
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|30
|1
|1112000
|234.47390
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1398000
|212.82097
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|40
|1
|1493000
|206.00931