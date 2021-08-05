Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da gözden düşmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse; değerli bulunmamak, eskisi kadar sevilmemek ve önemsenmemek gibi anlamlar taşıyan gözden düşmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Bir şeyin ya da bir kişinin değerini yitirmesi, rağbet görmemesi.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kendisine değer verenlerin sevgilerini ve güvenlerini yitirmek, eskisi gibi sevilmemek ya da değerli bulunmamak anlamlarını taşır.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ