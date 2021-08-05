Hakkından Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da hakkından gelmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, birini yenmek ya da hak ettiği şekilde cezalandırmak olarak kullanılan hakkından gelmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Zor bir işi başarı ile sonuçlandırmak.

Öç almak, karşıdaki kişiyi yenmek ya da cezasını vermek, karşılığını almak.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kolay olmayan bir işi başarıyla sonuçlandırmak.

Birini yenmek ya da hak ettiği şekilde cezalandırmak.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ