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Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:01

Hakkından Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Hakkından Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise hakkından gelmek deyimi yer almaktadır. Genellikle kolay olmayan bir işi başarıyla sonuçlandırmak manasında kullanılan hakkından gelmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile hakkından gelmek deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da hakkından gelmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, birini yenmek ya da hak ettiği şekilde cezalandırmak olarak kullanılan hakkından gelmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Zor bir işi başarı ile sonuçlandırmak.

Öç almak, karşıdaki kişiyi yenmek ya da cezasını vermek, karşılığını almak.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kolay olmayan bir işi başarıyla sonuçlandırmak.

Birini yenmek ya da hak ettiği şekilde cezalandırmak.

HAKKINDAN GELMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Onun hakkından ben geleceğim.
  • Bu işin hakkından gelse gelse annem gelir.
  • Bir saatlik işin hakkından gelemediniz.
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Hakkından Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği
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