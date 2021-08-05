Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2021 - Mustafa Kemal Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|80
|2
|30200
|479.48709
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|40
|1
|246000
|303.58905
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|40
|1
|77900
|423.22080
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|70
|2
|16900
|395.46971
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|11500
|401.91616
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|60
|2
|105000
|361.84988
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|112000
|358.73329
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|40
|1
|60100
|352.50411
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|27400
|377.84953
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Antropoloji
|4
|EA
|25
|1
|Arkeoloji
|4
|EA
|30
|1
|980000
|205.97802
|Biyoloji
|4
|SAY
|20
|1
|435000
|248.00410
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|60
|2
|261000
|290.29370
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|4
|DİL
|60
|2
|27300
|359.45114
|Kimya
|4
|SAY
|20
|1
|401000
|255.45320
|Matematik
|4
|SAY
|50
|2
|336000
|272.01323
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|60
|2
|627000
|233.30800
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|416000
|263.09222
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|60
|2
|218000
|299.46987
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|4
|EA
|50
|2
|793000
|227.05272
|İşletme
|4
|EA
|60
|2
|731000
|233.08401
|Maliye
|4
|EA
|50
|2
|626000
|244.83848
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|70
|2
|704000
|235.87024
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|40
|1
|818000
|224.81443
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|40
|1
|508000
|260.29051
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|80
|2
|109000
|330.23567
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|10
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|50
|2
|...
|----
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|70
|2
|446000
|258.42676
|Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
|4
|SAY
|80
|2
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|50
|2
|496000
|236.67343
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|4
|SAY
|50
|2
|365000
|264.07031
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|75
|2
|261000
|297.24225
|Hemşirelik
|4
|SAY
|90
|3
|157000
|351.20007
|Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|185
|5
|18000
|496.39581
|Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|40
|1
|98400
|334.20161
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|129000
|372.76914
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|20
|1
|426000
|249.97232
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|35
|1
|360000
|265.36402
|Biyosistem Mühendisliği
|4
|SAY
|25
|1
|541000
|229.51810
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|40
|1
|625000
|244.84650
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|20
|1
|455000
|244.10798
|Zootekni
|4
|SAY
|20
|1
|...
|----
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1492000
|206.10203
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1452000
|208.94695
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|2
|TYT
|25
|1
|Antakya Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|50
|2
|688000
|273.11291
|Aşçılık
|2
|TYT
|50
|2
|893000
|253.06104
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|2
|TYT
|55
|2
|1670000
|193.05561
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|65
|2
|1094000
|257.57207
|Bilgisayar Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1100000
|235.43787
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|60
|2
|1387000
|213.61710
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|70
|2
|736000
|267.95164
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|60
|2
|1458000
|208.51466
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|1539000
|225.26463
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1220000
|226.02147
|Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|50
|2
|1655000
|194.34433
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|70
|2
|1500000
|205.54814
|Lojistik
|2
|TYT
|60
|2
|1458000
|208.51499
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|70
|2
|1322000
|218.43623
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|40
|1
|1142000
|232.08767
|Pazarlama
|2
|TYT
|40
|1
|1649000
|194.81351
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|30
|1
|929000
|249.92045
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|45
|2
|1641000
|214.45308
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|TYT
|45
|2
|1547000
|202.27066
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|50
|2
|1577000
|200.19955
|Hassa Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|50
|2
|1415000
|211.54362
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|35
|1
|1373000
|235.83199
|Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
|2
|TYT
|65
|2
|535000
|316.24038
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|70
|2
|470000
|326.81866
|İş ve Uğraşı Terapisi
|2
|TYT
|50
|2
|737000
|267.85225
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|55
|2
|639000
|278.61612
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|60
|2
|442000
|305.28012
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|60
|2
|509000
|295.08606
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|65
|2
|1193000
|250.03074
|Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|40
|1
|550000
|289.55433
|Bilgisayar Teknolojisi
|2
|TYT
|45
|2
|1470000
|207.63293
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1579000
|200.00013
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|55
|2
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|35
|1
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Evde Hasta Bakımı
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|45
|2
|1173000
|229.65549
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|50
|2
|Optisyenlik
|2
|TYT
|40
|1
|827000
|259.05465
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|30
|1
|Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|55
|2
|1499000
|205.60315
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|25
|1
|Lojistik
|2
|TYT
|30
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|25
|1
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|40
|1
|1494000
|205.95952
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|40
|1
|1046000
|239.94683
|Samandağ Meslek Yüksekokulu
|Bitki Koruma
|2
|TYT
|30
|1
|1379000
|214.18848
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|30
|1
|1023000
|264.45498
|Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
|Eser Koruma
|2
|TYT
|30
|1
|1740000
|176.60906
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|50
|2
|1107000
|234.90492
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|2
|TYT
|35
|1
|1569000
|200.74632
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|45
|2
|1662000
|214.57003
|Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|50
|2
|1527000
|203.61849
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|967000
|246.58531
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
|2
|TYT
|60
|2
|1217000
|226.28745
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|20
|1
|Lojistik
|2
|TYT
|30
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1