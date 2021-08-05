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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:52 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:52

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2021 - Mustafa Kemal Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2021 - Mustafa Kemal Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 80 2 30200 479.48709
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 40 1 246000 303.58905
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 40 1 77900 423.22080
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 70 2 16900 395.46971
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 11500 401.91616
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 60 2 105000 361.84988
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 112000 358.73329
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 40 1 60100 352.50411
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 27400 377.84953
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji 4 EA 25 1
Arkeoloji 4 EA 30 1 980000 205.97802
Biyoloji 4 SAY 20 1 435000 248.00410
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 261000 290.29370
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 60 2 27300 359.45114
Kimya 4 SAY 20 1 401000 255.45320
Matematik 4 SAY 50 2 336000 272.01323
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 627000 233.30800
Tarih 4 SÖZ 80 2 416000 263.09222
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 60 2 218000 299.46987
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 50 2 793000 227.05272
İşletme 4 EA 60 2 731000 233.08401
Maliye 4 EA 50 2 626000 244.83848
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 704000 235.87024
Uluslararası İlişkiler 4 EA 40 1 818000 224.81443
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 40 1 508000 260.29051
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 80 2 109000 330.23567
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 10 ... ----
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 50 2 ... ----
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 70 2 446000 258.42676
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 80 2
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 50 2 496000 236.67343
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 50 2 365000 264.07031
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 75 2 261000 297.24225
Hemşirelik 4 SAY 90 3 157000 351.20007
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 6 SAY 185 5 18000 496.39581
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 40 1 98400 334.20161
Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 129000 372.76914
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 20 1 426000 249.97232
Bitki Koruma 4 SAY 35 1 360000 265.36402
Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 25 1 541000 229.51810
Tarım Ekonomisi 4 EA 40 1 625000 244.84650
Tarla Bitkileri 4 SAY 20 1 455000 244.10798
Zootekni 4 SAY 20 1 ... ----

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1 1492000 206.10203
Kimya Teknolojisi 2 TYT 30 1 1452000 208.94695
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 25 1
Antakya Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 50 2 688000 273.11291
Aşçılık 2 TYT 50 2 893000 253.06104
Basım ve Yayım Teknolojileri 2 TYT 55 2 1670000 193.05561
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 65 2 1094000 257.57207
Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 50 2 1100000 235.43787
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2 1387000 213.61710
Çocuk Gelişimi 2 TYT 70 2 736000 267.95164
Dış Ticaret 2 TYT 60 2 1458000 208.51466
Elektrik 2 TYT 50 2 1539000 225.26463
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 25 1 1220000 226.02147
Emlak Yönetimi 2 TYT 50 2 1655000 194.34433
Harita ve Kadastro 2 TYT 30 1 ... ----
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 70 2 1500000 205.54814
Lojistik 2 TYT 60 2 1458000 208.51499
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 70 2 1322000 218.43623
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 40 1 1142000 232.08767
Pazarlama 2 TYT 40 1 1649000 194.81351
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT 30 1 929000 249.92045
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 45 2 1641000 214.45308
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 45 2 1547000 202.27066
Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2 1577000 200.19955
Hassa Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1415000 211.54362
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 35 1 1373000 235.83199
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi 2 TYT 65 2 535000 316.24038
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 470000 326.81866
İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT 50 2 737000 267.85225
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 55 2 639000 278.61612
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 60 2 442000 305.28012
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2 509000 295.08606
Yaşlı Bakımı 2 TYT 65 2 1193000 250.03074
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 40 1 550000 289.55433
Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 45 2 1470000 207.63293
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 TYT 40 1 1579000 200.00013
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 55 2
Dış Ticaret 2 TYT 35 1
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
Eczane Hizmetleri 2 TYT 30 1 ... ----
Evde Hasta Bakımı 2 TYT 30 1 ... ----
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 45 2 1173000 229.65549
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 50 2
Optisyenlik 2 TYT 40 1 827000 259.05465
Yerel Yönetimler 2 TYT 30 1
Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 55 2 1499000 205.60315
Dış Ticaret 2 TYT 25 1
Lojistik 2 TYT 30 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 25 1
Sosyal Güvenlik 2 TYT 40 1 1494000 205.95952
Sosyal Hizmetler 2 TYT 40 1 1046000 239.94683
Samandağ Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma 2 TYT 30 1 1379000 214.18848
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 30 1 1023000 264.45498
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Eser Koruma 2 TYT 30 1 1740000 176.60906
Grafik Tasarımı 2 TYT 50 2 1107000 234.90492
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT 35 1 1569000 200.74632
Mimari Restorasyon 2 TYT 45 2 1662000 214.57003
Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1527000 203.61849
Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 967000 246.58531
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT 60 2 1217000 226.28745
Dış Ticaret 2 TYT 20 1
Lojistik 2 TYT 30 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2021 - Mustafa Kemal Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması
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