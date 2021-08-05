İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları! 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması tablosu

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|45
|543,2317
|603
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|45
|541,4214
|791
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|35
|529,4833
|2967
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|45
|528,798
|3134
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu İng.)
|SAY
|27
|526,2424
|3795
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (Burslu İng.)
|SAY
|20
|525,6531
|3951
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|35
|524,2545
|4356
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Burslu)
|EA
|24
|519,881
|251
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu İng.)
|SAY
|12
|517,1708
|6793
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Burslu İng.)
|SAY
|10
|508,9063
|10569
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|35
|507,0009
|11605
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Burslu İng.)
|EA
|12
|504,4117
|659
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.)
|SAY
|80
|503,7754
|13433
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|SAY
|26
|502,49
|14159
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Burslu İng.)
|EA
|21
|500,3497
|802
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (%50 İnd. İng.)
|SAY
|3
|498,2172
|16847
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.Fra.)
|DİL
|8
|497,8091
|1611
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Burslu İng.)
|EA
|27
|496,0705
|1001
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.)
|SAY
|80
|494,9183
|19007
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (%50 İnd.)
|EA
|16
|493,9728
|1106
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Burslu İng.)
|EA
|21
|485,8746
|1607
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.)
|DİL
|8
|484,2652
|2431
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Burslu İng.)
|SAY
|20
|480,2447
|29636
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu İng.)
|SAY
|12
|480,2396
|29641
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Ücretli İng.)
|SAY
|42
|479,4596
|30231
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu İng.)
|DİL
|6
|469,6743
|3567
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.)
|SAY
|80
|467,6643
|39618
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd. İng.)
|SAY
|28
|465,5706
|41299
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu İng.)
|EA
|21
|463,6992
|3966
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu İng.)
|EA
|5
|461,4964
|4247
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (%50 İnd. İng.)
|SAY
|10
|461,4269
|44736
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (Burslu İng.)
|SAY
|20
|459,082
|46745
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Burslu İng.)
|SÖZ
|11
|451,1014
|1606
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (%50 İnd. İng.)
|SAY
|8
|443,7828
|59993
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (%50 İnd. İng.)
|SAY
|3
|439,5024
|63762
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. İng.Fra.)
|DİL
|48
|439,3708
|42917
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu İng.)
|SAY
|4
|433,3224
|69159
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu İng.)
|EA
|24
|431,5064
|11700
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli İng.)
|SAY
|20
|426,9706
|74687
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (%50 İnd. İng.)
|EA
|30
|422,5965
|15837
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu İng.)
|EA
|4
|414,3101
|21348
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Ücretli İng.)
|SAY
|49
|412,917
|87340
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Felsefe (Burslu İng.)
|EA
|15
|410,2652
|24882
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Arkeoloji (Burslu İng.)
|EA
|4
|406,1841
|28945
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|123
|402,3123
|33373
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.)
|DİL
|48
|400,9487
|15434
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (%50 İnd. İng.)
|EA
|56
|398,7366
|37943
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.)
|DİL
|37
|383,054
|20454
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (%50 İnd. İng.)
|EA
|80
|376,5825
|74822
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Ücretli İng.)
|SAY
|10
|373,2612
|128562
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (Ücretli İng.)
|SAY
|10
|366,5017
|136719
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd. İng.)
|SAY
|71
|358,3647
|147390
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (%50 İnd. İng.)
|EA
|82
|357,5035
|115076
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Ücretli İng.)
|EA
|41
|349,8542
|132860
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (Ücretli İng.)
|SAY
|10
|346,9181
|163469
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd. İng.)
|EA
|44
|339,6551
|158774
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (%50 İnd. İng.)
|SÖZ
|55
|325,8941
|120928
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İşletme (Ücretli İng.)
|EA
|100
|319,9046
|217518
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd. İng.)
|EA
|100
|318,9826
|220543
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İktisat (Ücretli İng.)
|EA
|42
|314,255
|236731
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İnd. İng.)
|EA
|27
|308,5105
|257946
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İnd. İng.)
|SAY
|25
|305,0098
|242345
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Ücretli İng.)
|EA
|40
|300,9366
|287851
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Ücretli İng.)
|EA
|4
|298,1712
|299608
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli İng.)
|EA
|22
|293,9962
|317989
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Ücretli İng.)
|SÖZ
|10
|288,4444
|269874
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli İng.)
|EA
|95
|248,7086
|593939
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Arkeoloji (%50 İnd. İng.)
|EA
|10
|242,3429
|646482
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İnd. İng.)
|EA
|25
|225,3977
|811027