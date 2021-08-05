İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "iki cambaz bir ipte oynamaz" ifadesi de yer buluyor. Bu söz, "iki cambaz bir ipte oynamaz atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

İKİ CAMBAZ BİR İPTE OYNAMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "iki cambaz bir ipte oynamaz" atasözünün anlamı; "Aynı ölçüde kurnaz, düzenci iki kişi, birbirlerini aldatmak için bütün becerilerini göstereceklerinden, birlikte bir iş göremezler" şeklindedir. İkisi de birbirini aldatıp saf dışı bırakmak için çaba göstereceğinden bu birliktelik tehlikeli durumlara sebep olabilmektedir. Ayrıca bu atasözü, "Farklı düşünceleri bulunan ve uzlaşmacı olmayan inatçı iki kişi bir arada barınamaz" anlamını da taşır.

İKİ CAMBAZ BİR İPTE OYNAMAZ NE DEMEK?

Başına buyruk olan, başkasının otoritesini kabul etmeyen ve inatçı olan iki kişi aynı işte bulunamaz. Biri diğerinin üzerinde otorite kurmaya ya da onu saf dışı bırakmaya çalışacağı için işin sonu mutlaka tatsızlıkla sonuçlanır ve her iki taraf da bu olaydan zararlı çıkar. Bu nedenle, böyle durumlara önlemek adına "iki cambaz bir ipte oynamaz" atasözü kullanılmaktadır.

İKİ CAMBAZ BİR İPTE OYNAMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

İki at bir kazığa bağlanmaz.

İki baş bir kazanda kaynamaz.

İKİ CAMBAZ BİR İPTE OYNAMAZ ÖRNEKLERİ

Yol yakınken bu işten vazgeçin. İki cambaz bir ipte oynamaz.

İki cambaz bir ipte oynamaz, bu ustalardan birinin bu işten vazgeçmesi lazım.