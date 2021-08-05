İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "işleyen demir ışıldar" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "işleyen demir ışıldar atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "işleyen demir ışıldar" atasözünün anlamı; "iş yapmaksızın duran kimse hantallaşır, çalışma yeteneğini yitirir, oysa çalışan kimse daha da açılır, kendini gösterir" şeklindedir. Bu atasözüne göre, bir iş yapmaksızın duran kişi bildiklerini unutur ve yeteneklerini kaybeder, paslanır. Ancak çalışan kişi hem bildiklerine yenilerini ekler hem de yaptığı işte daha iyi olur.

İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR NE DEMEK?

Metaller kullanılmadığı takdirde pas tutabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kullanılmayan metaller oksitlenir ve paslanır, bu pas temizlenmezse körelir ve fonksiyonunu kaybeder. Demir de aynı şekilde kullanılmadığında paslanır ve kullanılamaz hale gelir. Ancak kullanılırsa paslanmaz, ışıl ışıl kalır ve uzun yıllar dayanır. Buradan hareketle, benzetme yoluyla oluşturulan "İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz)" atasözü insanlar için çalışmayı teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır. Çünkü hem beyin hem de beden kullanılmadığında körelmekte ve hantallaşmaktadır. Bu atasözü tam da bu sebeple kullanılmaktadır.

İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Yuvarlanan taş yosun tutmaz

Akan su yosun tutmaz

Çalışan saf, yatan akıllıdan iyidir (Çin atasözü)

İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR ÖRNEKLERİ

Ders çalışmayı aksatmamalısın, ne de olsa işleyen demir ışıldar.

Her sabah daha güneş doğmadan kalkıp antrenmanına başlayan olimpik sporcu kendisine işleyen demir ışıldar, pas tutmaz atasözünü ilke edinmiştir.