İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2021: İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAY 110+3

110+3

115+3

115+3 113

113

118

118 2.454

2.580

3.670

4.926 531,68185

519,20048

510,43415

489,53749 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 3.785

3.470

4.480

5.564 526,27015

514,35598

506,25671

486,45784 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 4.201

—

—

— 524,80716

—

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 5.756

5.726

5.930

6.285 519,89942

504,52188

500,00765

483,32108 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 5.987

6.144

6.800

7.389 519,29122

502,96542

496,46201

478,99462 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3

110+3

115+3

115+3 113

113

118

118 6.872

6.483

7.830

8.922 516,99957

501,77771

492,62960

473,70281 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 9.160

8.302

9.580

10.651 511,70520

495,63376

486,92660

468,30724