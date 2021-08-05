İyilik Eden İyilik Bulur Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "iyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. İyilik eden iyilik bulur atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "iyilik eden iyilik bulur" atasözünün anlamı; "Etrafına iyilik eden kimse gün gelir zor durumda kalırsa ona da iyilik yapılır" şeklindedir. Zira kişi çevresinin aynasıdır. Çevresine nasıl davranırsa aynı şekilde karşılık alır. Kötülük düşünen kişinin karşılık olarak kötülük bulacağı gibi iyilik peşinde olan kişi de iyiliklerle karşılaşır.

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR NE DEMEK?

Herkes tarafından iyi olarak bilinen bir kişi, bu iyiliğin kıymetini bilen kişilerden muhakkak karşılık alır. Kötülük yapan kişiye hiç kimse iyilikte bulunmaz. Ancak herkese iyilikle yaklaşan kişiye de kimse kolay kolay kötülük yapamaz. Çoğu kişi bu insanların hakkını verir ve yaptığı iyiliklerin karşılığında muhakkak iyilikler onu bekler. Bir kişiden iyilik gören biri erdemli ise bu iyiliğin altında kalmaz ve ona iyilik yapmak için çabalar.

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR BENZERİ ATASÖZLERİ

Ne ekersen onu biçersin.

Çanağına ne doğrarsan kaşığına o çıkar.

İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına.

Er lokması (ekmeği) er kursağında kalmaz.

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR ÖRNEKLERİ

Sana iyilik eden iyilik bulur demiştim, bak yaptıklarının karşılığını aldın.

Sana kötü davransalar bile sen iyi biri ol. Çünkü iyilik eden iyilik bulur.